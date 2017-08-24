Фракция социал-демократов рассматривает структуру и состав нового правительства. На заседании свою программу представил кандидат на пост премьер-министра, действующий глава администрации президента Сапар Исаков.

Депутат фракции СДПК Рыскельди Момбеков сказал в интервью радио «Азаттык», что Исаков представит свою программу в качестве претендента на должность главы кабинета министров.

Депутат утверждает, что на пост первого вице-премьера претендуют председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

После того, как СДПК обсудит новый состав правительства, вопрос вынесут на обсуждение парламентской коалиции.

Новый состав правительства сформируют на внеочередной сессии парламента 25 августа. До этого времени обязанности премьер-министра исполняет вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев.

Исполнительный орган был распущен 22 августа после того, как премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку для участия в президентских выборах от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Инициатором внеочередной сессии парламента стал президент Алмазбек Атамбаев, который 22 августа собрал лидеров фракций и попросил их «в сжатые сроки» сформировать правительство.

Кто такой Сапар Исаков?

Сапара Исакова называют одним из самых доверенных людей президента Атамбаева. До января 2017 года он был первым замглавы администрации президента, до этого пять лет возглавлял отдел внешней политики в этом же ведомстве.

Исаков был близок к властным структурам не только при Атамбаеве. До революции 2010 года он был главой по внешним связям в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).

Это ведомство возглавлял Максим Бакиев, сын правившего тогда президента Курманбека Бакиева. После революции Бакиев-младший бежал из страны, а затем был заочно осужден за причинение имущественного вреда государству и коррупцию.

А Сапар Исаков почти сразу же начал работать в пришедшем к власти Временном правительстве. Сейчас Исаков отрицает любые связи с Максимом Бакиевым.

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