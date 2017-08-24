Речь пойдет о нашумевшем ролике на Ютубе «Кто такой Сапар Исаков?» — про, как не трудно догадаться, претендента на пост премьер-министра КР Сапара Исакова, на момент написания блога занимающего должность руководителя аппарата президента КР.

Удивительно, что несмотря на широкое обсуждение в социальных сетях этого компрометирующего материала, вышедшего 21 августа, число просмотров на канале оказалось достаточно скромным даже для Кыргызстана – всего 13 800 раз, да и то, если объединить две версии фильма. Правда в кыргызскоязычной версии «Сапар Исаков татыктуубу?» — «Достоин ли Сапар Исаков?» — из кыргызского оказалось только название, а по сути это перезаливка оригинального видео, опубликованного ничего не говорящим аккаунтом «Институт проблем безопасности». И у этого Ютуб-канала это единственное видео – классическая картина классического слива.

Но вернемся к главному – действительно, кто такой Сапар Исаков? Скажу честно, особой информации о нем у меня нет, личного знакомства не вожу, даже сомневаюсь, находились ли мы с ним просто в одно время в одном помещении. Поэтому сразу объясню, почему вдруг решил высказаться о нем.

Во-первых, потому что он – без пяти минут почти глава кабмина. Во-вторых, даже не стань он премьером, за годы президентства Алмазбека Атамбаева сделал серьезное восхождение по карьерной лестнице и уже представляет собой достаточно серьезную и влиятельную фигуру в кыргызской политике. Недаром у нас еще с акаевских времен сложился такой формат власти, что президентская администрация всегда называлась «параллельным правительством», у которого в руках порой было больше возможностей и рычагов, чем у настоящего кабинета министров.

И будьте уверены: если Исаков станет премьером, его ресурс как главы исполнительной ветви власти будет таким же ограниченным, как и у всех его предшественников. А потом, если звезды на политическом небосклоне Кыргызстана сойдутся по-другому, парламент так же дружно отправит его в отставку, как дружно голосовал за него.

Ничего с этим не поделаешь – пока у нас будет президент с теми полномочиями, которыми он сейчас наделен, премьер будет восприниматься лишь как его тень, а самостоятельности у премьера будет столько, сколько ему дадут. Ведь центром принятия решений все так и будет оставаться аппарат президента. В общем, если Сапар Исаков уйдет в премьеры, на его место рукапа придет другой, но точно такой же «Сапар Исаков».

Теперь спросите себя – насколько необходимо заниматься изготовлением таких компрометирующих роликов против человека, который идет на мало что решающий пост? Вы уверены, что цель этой информационной атаки вообще Сапар Исаков? На мой взгляд, Исаков – типичный администратор, не лучше и не хуже остальных чиновников его ранга, возраста и потенциала.

Секрет его возвышения может быть до банальности прост: он действительно высидел, выждал свое время. Многие его упрекают в том, что он служил всем режимам, ну а что если это и является его жизненным планом – просто работать, несмотря на то, какие политические погоды стоят нынче. Есть такая порода государственных служащих, сохраняющих верность чиновничьему мундиру.

Только не подумайте о том, что выступаю сейчас защитником Исакова. Идеализировать его никто не собирается, не случайно я подчеркнул, что ничего общего с ним нет. Более того, критическая информация в отношении него в кыргызстанских СМИ содержится в изобилии. Все помнят, какие неудобные вопросы ставились ему в прессе относительно его якобы участия в бизнесе по поставкам авиационного топлива то ли в аэропорт «Манас», то ли на функционировавшую там раньше американскую авиабазу.

Много писали про его роль в строительстве ипподромов для Всемирных игр кочевников. Про его контакты с первыми лицами посольства США в Кыргызстане тоже кто только не писал. Сейчас мало кто может доподлинно сказать, что в этом правда, а что ложь или хотя бы полуправда. И это утверждение – пока единственная правда на сегодня.

Какие у нас плохие политики и чиновники, мы ведь узнаем лишь только после того, как они лишаются власти. Когда люди перестают пользоваться иммунитетом от интереса со стороны генпрокуратуры, МВД, Антикоррупционной службы, ГКНБ и прочих силовых и следственных структур, когда они выпадают из стоп-листа лояльных СМИ, когда они чего-то не поделят или не порешают с людьми из новой власти. И что мы узнаем об Исакове потом – так это и будет потом.

Пока же давайте посмотрим – а кто вообще на пост премьер-министра Кыргызстана приходил, будучи не связанным с бизнесом? Извините, у нас среди них такие образчики были, что ого-го, вплоть до легальных мультимиллионеров и откровенных олигархов. А были и те, которые стали миллионерами на премьерской должности – эти даже интереснее с точки зрения общественного внимания.

Так что проблема не в Сапаре Исакове, на мой взгляд. Проблема вообще в кыргызской политике, где крутятся большие люди с большими деньгами. Пусть Исаков и не станет премьером, вы думаете, это что-то изменит в политической стратегии настоящих верхов власти?

Пусть премьером станет другой человек из «атамбаевского призыва», например, Албек Ибраимов, и вы думаете это что-то изменит? Но если уж выбирать между Исаковым и Ибраимовым, тут я, пожалуй, соглашусь с моими твиттерскими знакомыми, что первый все-таки более продвинут и технократичен, нежели второй. Успешным Исакова я тоже не стал бы называть, ведь как главный куратор внешнеполитической деятельности Кыргызстана тут он наоборот показал себя не с очень хорошей стороны. Но неудовлетворительные оценки — это совсем не про его способности.

Оценки международной политики Кыргызстана – это про сам Кыргызстан, про его слабость на международной арене, про его зависимость от десятков игроков и факторов, которые совсем не по зубам Кыргызстану в его нынешнем состоянии. Ну скажите, разве виноват кто-то в охлаждении отношений с Турцией? Разве мы виноваты, что она сначала сбила российский штурмовик, что потом в ней чуть не случился путч, что ей не понравился Гюлен с его сетью себатовских школ? И что нам делать в этих грандиозных разборках? Зачем нас вынуждать занимать какую-то сторону? А потом на нас же и обижаться?

Так что давайте просто честно скажем и себе, и другим – мы тут пытаемся как-то выживать, поэтому хотим жить со всеми дружно. Да, президент наш тоже порой способен сказать что-то острое и может быть не совсем в формате дипломатического протокола. Но он президент, а что делать таким, пусть даже и высокопоставленным чиновникам как Исаков?

Но вернемся к видео. И к самому главному, что я хотел сказать. А именно – про нашу информационную безопасность. Знаете, даже не в количестве просмотров этого ролика дело. Дело в том, как сразу о нем заговорили и стали устанавливать его происхождение. Огорчу коллег-журналистов, но в соцсетях сразу прозвучало единодушное мнение – это не по силам нашим медийщикам. Стиль и качество работы, пусть и не верх эталонов информационных вбросов, выдают импортное исполнение. Способ тиражирования видео, как я уже отметил, типичен для заказной продукции.

Пока большинство точек зрения сходятся в предположении, что ролик, с учетом нынешнего геополитического контекста, скорей всего изготовлен в России. Кто заказчик – этот вопрос более сложный. В сетях почему-то чаще упоминают Омурбека Бабанова, но в это верится с трудом, все-таки человек сейчас всерьез борется за пост президента, и что ему до того, кого назначат премьером, который просидит на должности, может быть, до Нового года максимум?

Это все приводит к мысли, что главная мишень этих политтехнологических атак – это Атамбаев и вся политическая конструкция, построенная им к этому моменту. Это атака на его планы по обеспечению своей политической выживаемости. Ведь таких вбросов ближе к выборам будет все больше, в этом нет никаких сомнений.

И как медиаэксперт, если таковым меня хоть кто-то считает, я скажу, что каких-то своей целей они достигнут. В большей или меньшей степени – это другой вопрос. Для меня важней другая проблема – наша уязвимость перед таким внешним информационным инфицированием, внешними попытками манипулирования общественным сознанием здесь у нас, навязывания программируемого политического дискурса, фиксации идеологических шаблонов и стереотипов.

Меня многие знают в Кыргызстане, и надеюсь, знающие меня люди поймут, что я хочу донести. Моя журналистская позиция достаточно открыта, чтобы убедиться в том, что я часто критикую и президента, и все его окружение.

А по ряду вопросов она и вовсе категорична – это все, что касается наездов на СМИ: долгое запугивание «Азаттыка», постоянное цепляние 24.kg и Клоопа, расправа, иначе я это никогда и не называл, над «Занозой», теперь уже закрытие «Сентября», высылка из страны регнумовца Григория Михайлова, хоть я его и сам часто критиковал за его материалы (спросите, он не даст соврать), выдавливание из Родины Улугбека Бабакулова, хотя и с ним не всегда был согласен.

Но власти должны знать, что чем быстрее они будут уничтожать в Кыргызстане независимые СМИ, даже неудобные им, тем быстрее они станут жертвами иностранного информационного влияния. Тем больше будет становиться таких вбросов, и тем меньше власти будут в состоянии противодействовать им.

Информационная безопасность страны не может быть обеспечена лишь за счет послушных и подконтрольных СМИ, где умеют лишь плохо делать черный пиар против оппозиционеров. Информационным атакам способны противодействовать лишь по-настоящему популярные медиаресурсы, работающие по международным стандартам, которым люди верят, которые не меняют своею редакционную политику и мировоззренческие ценности в зависимости от того, какая власть на дворе.

Ну а аудитории хотелось бы сказать, что главное при потреблении информации – это ее критическое восприятие, сравнивание с другими источниками, в достаточной мере знание о ресурсе, откуда черпается информация. Все это называется медиаграмотностью, и без нее в современном мире очень легко стать жертвой как фейковых новостей, так и искусно приготовленных фальсификаций.

Все должны знать, что вместо фактов сейчас царствуют фактоиды, вместо правды сейчас создается пост-правда. И мне как журналисту хотелось бы, чтобы люди умели четко отделять факты от домыслов. Более того, и общество должно формировать спрос на честную и ответственную журналистику, потому что власти никогда не будут заинтересованы в ее поддержке. А как существовать независимой прессе без вашей финансовой поддержки, вы задумывались?

И главный антидот против информационных манипуляций и атак – это открытость и прозрачность самой власти. Чем больше она будет существовать в куполе, недосягаемом для конструктивной критики, чем больше она будет обороняться от контроля СМИ и гражданского общества, чем больше будет проворачивать какие-то дела вне поля зрения народа, тем легче будет вот таким вот роликам как про Сапара Исакова воздействовать на умы обывателей. Даже если они от первой до последней секунды полностью сфальсифицированы.

А что уж тогда говорить, если это все правда? Но пусть эта правда звучит из достоверных источников. Потому что пользоваться анонимными источниками в поисках правдивой информации – это как рыться в мусорном баке, чтобы найти там что-то чистое. Особенно если и мусор чужой. Вот такие сумбурные мысли у меня появились по поводу этого вброса, а ведь вначале хотел просто написать короткий пост в своем Телеграм-канале…