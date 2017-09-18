Омбудсмен Кубат Оторбаев назвал приговор суда в отношении журналиста Зулпукара Сапанова «возвратом к инквизиции». Ранее Сапанова приговорили к 4 годам тюрьмы за «разжигание межрелигиозной розни» из-за его книги «Кыдыр санжырасы».

Оторбаев призвал суд пересмотреть свое решение в отношении журналиста и освободить его из-под стражи.

Омбудсмен заявил, что ознакомился с книгой Сапанова и не считает, что она могла привести в «межрелигиозной розни».

Оторбаев считает, что Кыргызстан демократическая и светская страна, в которой каждый гражданин имеет право на свободу мысли и слова. По его мнению, подобный приговор — «возвращение к временам инквизиции».

«Заключать человека за то, что он высказывал определенные, пусть и даже ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым. […] Приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции», — сказал он.

По мнению омбудсмена, книга Сапанова «вне религии», а представляет собой мысли «свободолюбивого» человека.

«Это мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, но и предпринимает попытку осмыслить трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия», — сказал Оторбаев.

Ранее 12 сентября суд приговорил журналиста Зулпукара Сапанова к 4 годам тюрьмы. Суд посчитал, что его книга «Кыдыр санжырасы» направлена на «разжигание межрелигиозной вражды» между приверженцами ислама и христианства.

Сам Сапанов не согласен с обвинениями в его адрес, он заявил, что выражал свое мнение.

Автор исследовал языческие верования кыргызов и сделал вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха. В книге журналист задался вопросом является ли мудрец из Корана Кыдыр богом, а Аллах сатаной.

На журналиста написали заявление в Генпрокуратуру возмущенные представители Духовного управления мусульман. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман.

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