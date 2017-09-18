Чешская компания Liglass Trading не успеет погасить долги Верхне-Нарынской ГЭС в обещанный срок. По словам главы компании, это зависит от «переговоров с правительством Кыргызстана».

Пресс-конференция руководства Liglass Trading:

Представители чешской компании Liglass Trading дают пресс-конф… Представители чешской компании Liglass Trading, которая обещала построить ГЭС в Кыргызстане, проводят пресс-конференцию в Бишкеке.Liglass Trading выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и должна выплатить 37 млн долларов до 18 сентября. Эти деньги пойдут на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро».Некоторые чешские и кыргызские СМИ назвали Liglass Trading убыточной компанией, однако глава фирмы Михал Смелик опроверг эти сообщения, заявив, что на счетах компании находится 383 млн евро. Posted by Kloop on Sunday, September 17, 2017

Liglass Trading должна была до 19 сентября погасить долги Верхне-Нарынской ГЭС, тендер на строительство которой она выиграла летом этого года.

Но на пресс-конференции в Бишкеке гендиректор компании Михал Смелик заявил, что не знает, когда именно Liglass Trading сможет сделать это.

«Мы не можем вам что-то конкретно раньше сказать, до того как начнутся переговоры с вашим правительством», — заявил он, выступая перед полным залом журналистов.

Переговоры с правительством Кыргызстана, по словам Смелика, запланированы на 18 сентября, и точный ответ о дате погашения долгов может стать известен в этот же день.

«Наша работа не остановилась, мы работаем с инженерами здесь в Бишкеке. Мы открыли новые офисы в Бишкеке для этой работы. Мы готовы построить ГЭС и вырабатывать электроэнергию», — сказал он.

Правительство Кыргызстана пока никак не отреагировало на заявления Смелика.

Сомнения в платежеспособности

Большую часть пресс-конференции Смелик посвятил ответам на многочисленную критику в адрес компании. Он обвинил всех критиков его компании в том, что они участвуют в «политической борьбе».

С первых же дней, когда стало известно о том, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство крупнейшей ГЭС в Кыргызстане, ряд чешских изданий подверг сомнению способность компании заняться таким проектом.

Среди самых подозрительных фактов о компании чешская пресса называла то, что Liglass Trading официально зарегистрирована в заброшенном бараке, никогда не занималась гидроэнергетикой, не имеет на своём счету необходимых средств, а в 2014 году и вовсе была убыточной.

Реагируя на критику, власти Кыргызстана поставили чешской компании условие погасить все долги Верхне-Нарынской ГЭС перед предыдущим совладельцем проекта — компанией «Русгидро».

Выплата 37 млн долларов на покрытие долгов должна была служить гарантом платежеспособности Liglass Trading.

Сама компания утверждала, что на её счету имеется почти 400 млн долларов.

Соавтор: Саша Титова