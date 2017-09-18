В пяти областях страны зарегистрированы случаи привлечения людей к принудительному сбору урожая хлопка. Педагоги, врачи и студенты уезжают на поля с ночевкой на срок до 10 дней. Ранее власти страны объявили о запрете на принудительную отправку людей на хлопковые поля.

О продолжающихся случаях принудительной отправки людей на сбор урожая хлопчатника сообщает Радио «Озодлик».

В Зааминском районе Джизакской области учителей одной из школ разделили на 10 групп и отправили на хлопковые поля с ночевкой. Об это сообщил один из учителей, которого отправили работать сборщиком.

«Среди них [учителей] есть женщины в возрасте 50-55 лет. Бедняжки, они договорились с местными таксистами, которые утром будут привозить женщин в поле, а вечером — увозить обратно домой. На дорожные расходы им придется ежедневно тратить 5-10 тысяч сумов (42-82 сома) из своего кармана», — сказал он.

Собеседник «Озодлика» добавил, что власти Зааминского района оставили в детских садах только по одному воспитателю на группу — все остальные педагоги отправились на сбор хлопка.

Также в районе половина всех работников скорой медицинской помощи была отправлена на сбор урожая хлопка.

Жители Каттакурганского района Самаркандской области жалуются на вымогательство со стороны властей, которые требуют с них 300-350 тысяч сумов (2,5-3 тысячи сомов), чтобы не участвовать в работах по сбору хлопка.

«Мы не можем бросить торговлю и поехать на сбор хлопка, поэтому были вынуждены отдать им 300 тысяч сумов», — сказал один из предпринимателей.

Люди добавляют, что о начале принудительных работ им сообщают акимы районов, прокуроры и начальники милиции.

«Все вы отправитесь на хлопок, от вас нет никакой пользы государству, будете приносить пользу, собирая хлопок», — процитировал представителя властей один из жителей.

Студентов тоже массово отправляют на работы по сбору хлопка. Учащиеся семи вузов в Самаркандской области поехали на сбор урожая. Распоряжение о привлечении студентов выдал аким области.

В распоряжении говорится о том, что учащиеся добровольно едут на работы по сбору хлопчатника.

Ранее власти Узбекистана объявили о том, что врачей, педагогов и студентов перестанут привлекать к работе по принудительному сбору урожая.

В Узбекистане хлопок является одним из важнейших источников экспорта — страна занимает шестое место по производству хлопчатника в мире. Ежегодно в стране выращивают около трех тысяч тонн хлопка.

По данным CottonCampaign.org, ежегодно власти страны насильно заставляют работать на полях более 1 млн человек.

Нередко эксплуатируется детский труд — в 2014 году тысячи детей были направлены на поля по меньшей мере в трех областях, где местные власти мобилизовали их, чтобы избежать строгих наказаний за невыполнение норм производства хлопка.

В 2012 году более 110 мировых брендов одежды отказались от использования узбекского хлопка при производстве своей продукции, выразив таким образом протест в отношении насильственного привлечения людей к сбору урожая.

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