17-летний подросток не справился с управлением внедорожника «Лексус RX-300», в результате чего машина перевернулась. В салоне находились четыре школьницы, две из них погибли.

Представитель пресс-службы МВД сказал в интервью Kloop.kg, что авария произошла вечером 17 сентября в селе Карамык Ошской области.

По словам представителя пресс-службы, за рулем находился 17-летний парень, который вез в автомобиле четырех школьниц разного возраста.

В какой-то момент он не справился с управлением автомобиля, который съехал с дороги, перевернулся и съехал в овраг.

«Скончались две пассажирки — школьницы 9 и 16 лет. Водителя и еще двух пассажирок в тяжелом состоянии отвезли в местные больницы», — сообщили журналистам Kloop.kg в пресс-службе МВД.

По данным милиции, внедорожник принадлежит отцу пострадавшего водителя.

По факту аварии начато следствие, подробности ДТП выясняются.

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