Боец из Кыргызстана Зулкарнай Камчыбеков выиграл бой нокаутом на турнире CFFC (Cage Fury Fighting Championships) у американского спортсмена Дэррена Мессерсмита.

Турнир по смешанным боевым искусствам CFFC 67 прошел минувшей ночью в Филадельфии (США).

В рейтинговом бою полусреднем весе кыргызстанец встретился с представителем США Дэрреном Мессерсмитом. В третьем раунде Камчыбеков отправил соперника в нокаут и досрочно выиграл поединок.

В рамках турнира CFFC 67 также велись три боя за чемпионский титул – в среднем весе, легком и полутяжелом.

Камчыбеков провел уже третий поединок в рамках Cage Fury Fighting Championships. Первый свой бой кыргызстанец провел в декабре прошлого года. Из того поединка Камчыбеков также вышел победителем.

Следом был турнир CFFC 65, где спортсмен из Кыргызстана одержал вторую победу, а минувшей ночью копилка пополнилась и третьей.

Cage Fury Fighting Championships – это турнир по смешанным единоборствам (ММА), появившийся в начале 2000-х годов на северо-востоке США. Многие бойцы, начавшие карьеру в CFFC продолжили ее уже в более серьезном UFC (Ultimate Fighting Championship – Абсолютный бойцовский чемпионат).

Фото: CFFC



