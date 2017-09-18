В Лос-Анджелесе 17 сентября прошла 69-я церемония «Эмми». Kloop.kg подготовил краткий обзор церемонии награждения за заслуги в сфере телевидения.

В этом году в основной конкурсной программе рассматривались сериалы и телепроекты, которые вещались в эфире с 1 июня 2016 года по 25 мая 2017 года.

По этой причине на главную телевизионную награду не претендовал сериал «Игра Престолов», показ которого начался 16 июля 2017 года.

В прошлом году, «Игра Престолов» побила рекорд по числу полученных наград, получив 38 статуэток.

Краткий обзор победителей «Эмми-2017»

Лучшим драматическим сериалом стал «Рассказ служанки» — действия сериала происходят в вымышленном тоталитарном государстве Галаад, в котором только одна женщина из ста способна иметь ребенка.

Также за роль в этом сериале «Эмми» получила Элизабет Мосс в категории «лучшая женская роль в драматическом сериале».

Среди мучжин статуэтка досталась Стерлингу К. Брауну за его роль в сериале «Это мы».

Дональд Гловер получил свою награду за лучшую комедийную роль в сериале «Атланта», а Николь Кидман наградили за роль в мини-сериале «Большая маленькая ложь». Риз Ахмед получил награду за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Однажды ночью»

Лучшим комедийным сериалом стал «Вице-президент», кстати, сериал побеждает в этой категории уже третий год подряд. Актриса Джулия Луис Дрейфус получила «Эмми» в шестой раз подряд.

Лучшим комедийным актером второго плана признали Алека Болдуина. Премией его удостоили за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live.

Сериал «Мир Дикого Запада», рассказывающий о борьбе человечества против роботов, был выдвинут в 22 номинациях, однако ни одной статуэтки сериал не получил.

Также без наград остался сериал «Очень странные дела», которому критики сулили победу во многих номинациях.

«Эмми» присуждают с 1949 года. «Эмми» можно сравнить с «Оскаром», только в области заслуг на телевидении. В США это главная телевизионная награда, вручаемая Американской телевизионной академией.

Награду ввели в Академии телевизионных искусств и наук. Символ «Эмми» изображает крылатую женщину, держащую атом, который означает единство науки и искусства.

Соавтор: Марат Абдыкалыков

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