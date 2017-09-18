Милиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который подозревается в попытке изнасилования полуторагодовалой девочки. За это подозреваемому грозит от 20 лет до пожизненного заключения.
С заявлением в УВД Свердловского района обратилась мать девочки.
В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что подозреваемый является жителем Бишкека и работал на стройке.
«Он был приглашен сделать ремонт в доме. Перед тем, как мать обнаружила следы на теле ребенка, в комнате с девочкой был этот парень. Она начала подозревать, что была попытка изнасилования», — сообщили в пресс-службе.
В видео, опубликованным информационным агентством «АКИpress», отец пострадавшей заявил, что задержанный является его родственником.
«Пригласил братишку из Беловодска на стройку. Сегодня я приболел, лежал в постели. Моя невестка работала на улице. Жена заметила кровь на памперсе и покраснения в области попы», — говорит отец девочки.
Милиция возбудила уголовное дело по факту «насильственных действий сексуального характера».
Подозреваемого водворили в СИЗО на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.
В случае доказательства вины задержанному грозит от 20 лет до пожизненного заключения.
Видео: АКИpress
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