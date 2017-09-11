Правоохранители возбудили уголовное дело на врача больницы города Орловка в Чуйской области по подозрению в «развратных действиях» в отношении 12-летней девочки. Родственники девочки заявляют, что врач вколол ей парализующий укол и попытался изнасиловать.

Пресс-секретарь ГУВД по Чуйской области Нурбек Токтосунов в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что врача-терапевта Центра общеврачебной практики города Орловка задержали 9 сентября.

«В заявлении мама девочки сообщила, что дочка рассказала ей о домогательствах врача. Мать рассказала милиции, что врач сделал девочке укол, который ее парализовал, а потом ласкал и целовал», — сказал он.

По словам дяди девочки, инцидент произошел 6 сентября рано утром, когда девочка лежала в отдельной палате.

Девочка рассказала матери, что врач часто заходил к ней в палату, перед тем как начало действовать парализующее средство.

«Он трогал меня между ног, я почувствовала твердый пенис, он направил его мне между ног. У меня была менструация, возможно, это его остановило. Я чувствовала движения пениса по телу», — сказала она.

По словам родственников, когда врач ушел и действие парализующего средства спало, девочка сразу позвонила родителям. Этим же утром они обратились в милицию.

По словам Токтосунова, до окончания следствия врач будет находиться в изоляторе временного содержания Кеминского района.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Следствие ждет результаты всех необходимых экспертиз.

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