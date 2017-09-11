Огонь охватил четыре гектара леса и сухой травы в Григорьевском ущелье возле села Темир. Министерство чрезвычайных ситуаций направило на борьбу с огнем 56 человек. Пожар пока не потушен.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 10 сентября в 14:30.

Сотрудники МЧС тушили огонь до позднего вечера, но затем работы были приостановлены. Тушение пожара продолжилось рано утром 11 сентября.

Ысык-Көлдөгү Григорьевка капчыгайындагы өрт толугу менен өчө элекЫсык-Көл районунда 2017-жылдын 10-сентябрында саат… Posted by МЧС Кыргызстана on Sunday, September 10, 2017

«10 сентября на месте пожара пошел дождь, который остановил распространение огня. Сейчас пожарные занимаются тушением более мелких возгораний», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Причины возникновения пожара выясняются.

Григорьевское ущелье — одно из самых популярных мест туристических мест на озере Иссык-Куль. В ущелье находятся три высокогорных озера, а также произрастают виды ценных растений и деревьев.

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