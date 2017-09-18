Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что вопрос о продлении срока по выплатам компании Liglass Trading будет решать премьер-министр Сапар Исаков. Ранее руководство компании заявило, что не успеет погасить долги Верхне-Нарынской ГЭС в обещанный срок.

По словам Зилалиева, чешская компания, которая выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, попросила продлить срок уплаты 37 млн долларов из-за «форс-мажорных обстоятельств».

«Государственные органы должны изучить, возможно ли продление. Решение будет принимать премьер-министр. Представители Liglass Trading отметили, что им помешало выплатить $37 миллионов вмешательство политических сил», — сказал Зилалиев.

Также вице-премьер-министр заявил, что в случае если обращение представителей компании о продлении выплат «безосновательно», то правительство Кыргызстана в «одностороннем порядке денонсирует соглашение».

По словам Зилалиева, компания не указала конкретную дату уплаты требуемой суммы.

Liglass Trading должна была до 19 сентября погасить долги по Верхне-Нарынской ГЭС.

Но на пресс-конференции в Бишкеке гендиректор компании Михал Смелик заявил 18 сентября, что не знает, когда именно Liglass Trading сможет сделать это.

Сомнения в платежеспособности

С первых же дней, когда стало известно о том, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство крупнейшей ГЭС в Кыргызстане, ряд чешских изданий подверг сомнению способность компании заняться таким проектом.

Среди самых подозрительных фактов о компании чешская пресса называла то, что Liglass Trading официально зарегистрирована в заброшенном бараке, никогда не занималась гидроэнергетикой, не имеет на своём счету необходимых средств, а в 2014 году и вовсе была убыточной.

Власти Кыргызстана прописали в контракте, что чешская компания должна погасить все долги Верхне-Нарынской ГЭС перед предыдущим совладельцем проекта — компанией «Русгидро».

Выплата 37 млн долларов на покрытие долгов должна была служить гарантом платежеспособности Liglass Trading.

Сама компания утверждала, что на её счету имеется почти 400 млн долларов.

Соавтор: Анна Капушенко

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