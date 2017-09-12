Первомайский районный суд приговорил главного редактора газеты «Учур» Зулпукара Сапанова к четырем годам тюрьмы. Суд посчитал, что в его книге «Кыдыр санжырасы» есть призывы к «разжиганию межрелигиозной розни».

Сапанова задержали в зале суда после того, как судья огласил приговор. Журналиста осудили на четырем года колонии усиленного режима.

Суд согласился с прокурорами, которые посчитали, что книга Сапанова «Кыдыр санжырасы» направлена на «разжигание межрелигиозной вражды» между приверженцами ислама и христианства.

Сам Сапанов не согласен с обвинениями в его адрес, он заявил, что выражал свое мнение. Защита Сапанова обжалует приговор.

В книге журналист задался вопросом является ли мудрец из Корана Кыдыр богом, а Аллах сатаной.

Также автор исследовал языческие верования кыргызов и сделал вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха.

Возмущенные публикацией книги представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман.

После этого Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, расследование занимался Госкомитет нацбезопасности.

По теме: