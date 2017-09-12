В Будапеште завершился чемпионат мира по армрестлингу, на котором кыргызстанцы завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. Всего Кыргызстан на первенстве представили 12 спортсменов.

Серебряную медаль на первенстве среди молодежи в борьбе левой рукой в весе до 60 кг завоевал Шахман Сулейманов. Также он удостоился бронзовой медали, борясь правой рукой.

Асхат уулу Откур завоевал бронзу среди юниоров в весовой категории до 50 кг (правая рука). А в категории «гранд мастер» среди женщин бронзу выиграла кыргызстанка Ольга Ярославцева.

Всего в турнире участвовало более тысячи спортсменов из 55 стран мира. Кыргызстан представили 12 спортсменов.

Дирекция по неолимпийским видам спорта выделила 458 тысяч сомов на соревнования.

В общем зачете первое место в соревнованиях среди мужчин заняла Россия, за ней идут Казахстан и Грузия. А в соревновании среди женщин лидировал Казахстан, за ним расположилась Россия. Третьим финишировал Узбекистан.

Кыргызстан с четырьмя медалями расположился на 13-м месте.

Фото: YouTube

