Полнометражный фильм «Мунабия» кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева покажут на Пусанском международном кинофестивале. Этот показ станет мировой премьерой киноленты.

Пусанский международный кинофестиваль проходит с 12 по 21 октября в Южной Корее.

Продюсер картины Талант Толобеков сообщил, что фильм «Мунабия» Кыргызстана заявлен в секции «Окно в азиатский кинематограф», где показываются наиболее интересные работы кинематографистов, отражающих все тренды современного киноискусства.

«Мунабия» — дебютная лента кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева. В киноленте автор хотел показать историю любви кыргызских Ромео и Джульетты, когда герои не юные возлюбленные, а люди зрелом в возрасте.

«Мунабия — это сильный образ красивой, независимой и мудрой женщины, на долю которой выпало немало испытаний, унижений, оскорблений. Мало, кто может сохранить честь и достоинство в условиях тотальной жестокости общества», — говорится о фильме в официальном описании.

Режиссер взял за основу сюжет одноименной новеллы Казата Акматова. В 2013 году студия «Кыргызфильм» выкупила текст новеллы для постановки полнометражного художественного фильма. Бюджет картины составил 70 тысяч долларов.

Главных героев в фильме сыграли: Мээрим Атантаева, Назым Мендебаиров, Сакен Карабаев и другие. Музыку к фильму написал Мурзали Жээнбаев.

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, который ежегодно проходит в южнокорейском городе Пусан с 1996 года.