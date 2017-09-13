В Таджикском государственном университете коммерции (ТГУК) пообещали взять расходы на свадьбу для студенток, которые учатся на «хорошо» и «отлично».

Ректор университета Хамидуллохон Факиров хочет, чтобы его студенты были сфокусированы на учебе, а не на мыслях о том, как им заработать денег на свадьбу.

«Мы хотим, чтобы на занятиях они думали об учебе, а не замужестве. Поэтому и обещали им, что ректорат оплатит все расходы на свадьбу отличниц», — сказал ректор.

Многие студентки университета благосклонно отнеслись к предложению администрации учебного заведения.

«Думаю, что если ректор сдержит свое слово, то никто из студентов не бросит учебу», — сказала одна из студенток.

Однако социологи скептично отнеслись к идее оплаты расходов на свадьбу для студенток. Социолог Марьям Давлатова считает, что администрации университета стоит задуматься о том, чтобы оплачивать студенткам-отличницам возможность обучения в магистратуре.

«В последние годы в стране заметно увеличился спрос на девушек с образованием — многие родители желают видеть в невестках образованных и дипломированных девушек», — сказала Давлатова.

По данным Всемирного Банка, высшее образование в Таджикистане практически недоступно для малообеспеченных семей — 72 процента студентов в стране из обеспеченных семей и лишь 13 процентов из бедных.

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