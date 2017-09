В США на 91 году жизни скончался основатель легендарного мужского журнала Playboy Хью Хефнер.

Информацию о смерти Хефнера опубликовал официальный твиттер-аккаунт издания Playboy. Он умер в своем особняке в Лос-Анджелесе — Playboy Mansion — по естественным причинам.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017