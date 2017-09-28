В США на 91 году жизни скончался основатель легендарного мужского журнала Playboy Хью Хефнер.

Информацию о смерти Хефнера опубликовал официальный твиттер-аккаунт издания Playboy. Он умер в своем особняке в Лос-Анджелесе — Playboy Mansion — по естественным причинам.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Хью Хефнер до Playboy

Хью Хефнер родился в 1926 году. После окончания школы и службы в армии в конце Второй мировой войны Хефнер начал рисовать карикатуры и работать в журнале Shaft.

Позже Хефнер перешел в Esquire, но работал там совсем недолго — ему отказали в повышении зарплаты и он покинул издание.

После этого Хефнер решил выпускать собственный журнал. Он заработал $600, занял у кредиторов $8000, а еще тысячу долларов одолжила ему мать. С этого и начался путь журнала Playboy, который изначально назывался Stag Party (“Мальчишник”).

Однако в то время уже издавался журнал с похожим названием — Stag Magazine — и Хефнер решил сменить название, чтобы избежать конфликта между изданиями. Именно так и появился Playboy.

Хефнер и Playboy

Первый тираж журнала в 70 тысяч экземпляров вышел в декабре 1953 года. На обложке появилась секс-символ Америки — Мэрилин Монро.

За первую неделю продаж скупили три четверти всего тиража «Playboy», несмотря на то, что сам Хефнер сомневался в том, что ему удастся не то, что выпустить второй тираж, но даже распродать первый.

В разное время на обложке Playboy появлялись такие звезды как Мадонна, Тина Тернер, Шер, Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие.

Помимо этого, в журнале публиковались рассказы Владимира Набокова, Стивена Кинга и Яна Флеминга. Интервью изданию давали Билл Гейтс, Кевин Спейси, Джон Траволта, Гарри Каспаров и многие другие.

В сентябре 2015 года было объявлено о том, что издание перестанет публиковать обнаженные фотографии, благодаря которым оно и получило известность. В редакции журнала это объяснили тем, что желают увеличить свою аудиторию.

Несмотря на это, в феврале 2017 года редакция возобновила публикацию обнаженных фотографий.