Поиски пропавшей туристки из Израиля в заповеднике Сары-Челек ведут около 60 человек. В последний раз 22-летняя Хилла Ливне выходила на связь 23 сентября.

Представитель пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что к поискам пропавшей гражданки Израиля Хиллы Ливне подключены около 60 человек, включая четырех израильских спасателей.

«Поиски ведут спасатели МЧС вместе с собаками, а также сотрудники районной милиции, работники заповедника и местные жители», — сказали в пресс-службе МЧС.

Издание The Times of Israel пишет, что заместитель посла Израиля в Центральной Азии Ариэль Браверман обратился к атташе немецкого посольства с просьбой привлечь к поискам военный вертолет.

Хилла Ливне и ее спутник отправили сигнал SOS 23 сентября, а после перестали выходить на связь.

Одного из туристов нашли 24 сентября , оказалось, что он упал и повредил ногу. Путешественнику помогли местные жители, которые оказали ему первую медицинскую помощь.

Однако мужчина сообщил, что не знает, где искать свою спутницу.

Пропавшая 22-летняя Хилла Ливне путешествовала по странам Центральной Азии с группой друзей.

Сары-Челек — особо охраняемая природная территория в Джалал-Абадской области. В 1979 году Сары-Челек был включен в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

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