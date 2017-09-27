Туристы из Америки и Израиля заблудились в заповеднике Сары-Челек в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, от них поступил сигнал SOS. Позже местные жители нашли американца с травмой ноги и оказали ему помощь. Он сообщил, что его спутница из Израиля заблудилась. Сейчас ее ищут спасатели.

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что с 23 сентября иностранные туристы перестали выходить на связь. Позднее сотруднику заповедника поступило сообщение SOS от туристов.

По данным издания «Кактус», американский турист упал со скалы и повредил ногу. Ему помогли местные жители, которые оказали ему первую медицинскую помощь.

Однако, мужчина сообщил, что не может найти свою спутницу, гражданку Израиля. В МЧС сообщили, что спасатели начали поиск заблудившейся девушки.

В пресс-службе МЧС добавили, что все туристические группы перед походом должны уведомить местных властей и спасателей, но заблудившиеся туристы этого не сделали.

Сары-Челек — особо охраняемая природная территория в Джалал-Абадской области. В 1979 году Сары-Челек был включен в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

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