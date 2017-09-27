В Интернете появляются фотографии, свидетельствующие о привлечении несовершеннолетних к встречам кандидатов с избирателями и агитационной работе. Но в ЦИК заявления на этот счет еще не поступали.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи — Нуржан Токтоназарова.

Между тем в Центризбиркоме рассматривается жалоба, что в в одной из школ Узгенского района учащиеся занимались стоя, потому что стулья были перенесены на стадион, где проходила встреча одного из кандидатов.

Школьник Абдысатар на организованной кандидатом Омурбеком Бабановым встрече 26 сентября в Баткене был одет в футболку с именем Бабанова и поднимал государственный флаг. В беседе с «Азаттыком» он рассказал, что футболку и головной убор ему выдали агитаторы.

«Я приехал из средней школы в Джаны-Джере. Учусь в 11 классе. Одежду дали агитаторы, сказали, чтобы мы держали флаги. Нам не платят», — сказал Абдысатар.

На встрече держал государственный флаг и одетый в футболку и головной убор с именем кандидата одноклассник Абдысатара Автандил. Но свое присутствие там он объяснил тем, что пришел на концерт.

«Я пришел посмотреть концерт. Агитаторы дали одежду, сказали, чтобы мы держали флаги», — рассказал Автандил.

«Азаттык» ранее сообщал, что на агитацию во время встречи кандидата Сооронбая Жээнбекова в Манасском районе Таласской области ​привлекались школьники.

На фото была запечатлена группа детей, держащих в руках флаги с надписью «Сороонбай Жээнбеков».

Некоторые ученики старших классов лицея «Улукман» рассказали, что директор освободил их от уроков, сказав им идти на концерт Сооронбая Жээнбекова.

«Директор сказал, чтобы мы пришли и поучаствовали в концерте Сооронбая Жээнбекова», — сказал подросток, представившийся учеником седьмого класса.

Глава управления образования Манасского района Замирбек Маркашов опроверг информацию о том, что ученики во время уроков пошли на встречу.

«Учебный процесс не был сорван. В связи с тем, что концерт проходил рядом со школой, согласно расписанию, ученики после третьего урока приходят и смотрят концерт. Не все. Свободны 9-10-11 классы. Остальные учатся», — сказал он.

Закон о выборах запрещает привлекать к агитации несовершеннолетних.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов пока не поступало заявлений и обращений по поводу привлечения подростков к агитации во время встреч кандидатов с избирателями.

Как отмечает заместитель председателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов, во время агитации кандидатам фотографироваться с детьми разрешается лишь с разрешения родителей.

«К нам не поступало такой информации. По закону граждане до 18 лет не имеют права вести агитацию. А по разрешению родителей их можно фотографировать и создавать фон», — сказал Бекматов.

Предвыборные штабы кандидатов не комментируют факты.

Между тем стало известно, что стулья из одной из школ в Узгенском районе были перенесены на стадион, где проходила встреча с Сооронбаем Жээнбековым, а ученикам на уроках пришлось стоять.

По словам члена рабочей группы по контролю над агитацией Назарали Арипова, вопрос в ближайшее время будет вынесен на обсуждение.

«Мы рассмотрели это заявление. Теперь вынесем его на общее заседание ЦИКа. Какие будут приняты меры, посмотрим на заседании. Мы должны обратиться в Республиканский штаб по выборам и Министерство образования и науки. Должна быть проведена проверка и приняты меры. Потому что это не соответствует закону. В этом случае школа сдает в аренду стулья при проведении агитации. Есть фотографии, свидетельствующие о том, что стульев нет, ученики стоят, а стулья отправили на стадион», — сказал Арипов.

Заметно, что ближе к выборам усиливается конкуренция, в основном, между двумя кандидатами — Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым.

Они заметно чаще остальных проводят встречи в регионах республики.

Вместе с этим появляются и фотографии участия в их встречах подростков, в некоторых случаях — одетых в одежду и держащих флаги с символикой кандидатов.

Информации о встречах остальных десяти кандидатов в регионах мало.

Фото: «Азаттык»

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