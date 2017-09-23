Центризбирком сообщил, что примет меры в отношении кандидата, который использовал при агитации школьников. Ранее в интернете появилось видео, на котором школьница разносит по дворам агитационные плакаты.

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Назарали Арипов в интервью с Kloop.kg рассказал, что видео, где школьница разносит агитационные плакаты, будет изучено.

«Искать этого кандидата будут уже правоохранительные органы. Ну, а мы уже потом примем соответствующие меры», — сказал он.

По словам Арипова, агитацией могут заниматься только лица, достигшие 18 лет.

«У нас категорически запрещено использовать труд детей. В законе четко написано, [что] граждане, не достигшие 18 лет, не имеют права агитировать, также их нельзя использовать в агитматериалах», — сказал он.

На самом видео не видно, какому из кандидатов принадлежат агитационные плакаты.

Но пользователь YouTube Бакыт Бердибеков, опубликовавший видео, написал, что школьница агитировала за одного из лидирующих кандидатов в президенты, Омурбека Бабанова.

Видео было снято на камеры наружного наблюдения, на кадрах видно как девочка в школьной форме и хиджабе подкладывает под ворота дома плакат.

Так же известно, что инцидент засняли 16 сентября 2017 года в 9.07, в сети видео появилось 21 сентября.

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