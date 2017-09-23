Генпрокуратура возбудила дело против сотрудников мэрии Бишкека по подозрению в хищении 91,5 млн сомов, выделенных на строительство школы.
Исправление: Изначально в материале было написано о присвоении 91 млн сомов, выделенных китайской компанией, а не государством. Приносим извинения за ошибку.
Под подозрение генпрокуратуры попали сотрудники Управления капитального строительства и Финансового управления мэрии Бишкека.
Согласно информации прокуратуры, сотрудники муниципалитета присвоили из бюджета 91,5 млн сомов под предлогом строительства школы в жилмассиве «Калыс Ордо».
Однако на строительство этой школы в 2015 году уже были выделены деньги со стороны китайской компании Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD.
Похищенные 91,5 млн сомов были перечислены компании «А.С.» с помощью фиктивного тендера.
Генпрокуратура утверждает, что компания «А.С.» не смогла доказать, что вела какие-либо строительные работы.
Дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызстана» и «Служебный подлог».
Следствие продолжается. Пока неизвестно, сколько человек проходят по этому делу.
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