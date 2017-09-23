Шведская телекоммуникационная компания Telia выплатит $965 млн штрафа, чтобы урегулировать дело о коррупции, которое возбудили власти США, Швеции и Нидерландов. Компанию обвиняют в даче взятке Гульнаре Каримовой и ее окружению для того, чтобы попасть на рынок связи Узбекистана.

Компания Telia выплатит штраф американскому Министерству юстиций, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, прокуратурам Швеции и Нидерландов, расследовавших это дело.

Шведскую компанию обвинили в нарушении закона об иностранной коррупции.

Следователи утверждают, что Telia в период 2007 по 2010 год перечислила миллионы долларов компании Takilant, которая принадлежала Гульнаре Каримовой.

По их словам, взятки Каримовой давали для получения доступа на рынок связи Узбекистана.

Шведская компания будет сотрудничать с Минюстом США и поможет привлечь отдельных лиц к уголовной ответственности.

Антикоррупционное расследование началось после того, как в 2014 году компанию Telia заподозрили в незаконных выплатах лицам, близким к Гульнаре Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Кроме того, российские компании МТС и VimpelСom обвинили в том, что они через фиктивные фирмы выплачивали взятки лицам, близким Каримовой, для того, чтобы также получить доступ на рынок.

В феврале 2016 года руководство компании VimpelСom призналось в даче взятки президентской дочери и пообещало выплатить $795 млн, чтобы урегулировать претензии прокуратуры Нидерландов и США о коррупции.

Кто такая Гульнара Каримова и в чем ее обвиняют?

Гульнара Каримова — старшая дочь умершего президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее арестовали в июле 2017 года. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримова проходит фигурантом по двум уголовным делам.

До этого власти Узбекистана около двух лет не раскрывали информацию о судьбе старшей дочери Ислама Каримова. С 2013 года Гульнара прекратила общественную жизнь, потому что спецслужбы запретили ей общаться с родственниками и пользоваться интернетом.

Первое дело против самой Каримовой, ее мужа Рустама Мадумарова и личного бухгалтера Нурмухаммада Садыкова возбудили в 2013 году.

По версии следствия, Гульнара Каримова контролировала преступную группировку, которая путем вымогательства завладела деньгами, акциями и недвижимостью предпринимателей на сумму в 13 млн долларов США.

Обвинение также утверждает, что группировке были подконтрольны 14 фирм и 16 оффшорных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

Второе дело начали только в отношении Каримовой в 2017 году. Дочь экс-президента обвиняют в лоббировании интересов различных лиц, сокрытии иностранной валюты на счетах оффшорных компаний, выводе преступных доходов за рубеж, импорте и экспорте товаров по завышенным ценам.

По версии следствия, Каримова не указывала в декларациях полное количество и настоящие цены импортированных товаров и скрывала от таможни сумму вывозимой наличной иностранной валюты, легализовывала доходы, полученные преступным путем.

Ей предъявили обвинение по статьям «Мошенничество», «Сокрытие иностранной валюты», «Нарушение таможенного законодательства», «Нарушение правил торговли или оказания услуг», «Подделка документов» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

По данным Генпрокуратуры, Каримова и группировка, которой она содействовала, причинили ущерб государству на сумму более 700 млн долларов.

Кроме того, у преступной группировки были деньги и имущество в 12 странах мира — в Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Латвии, Ирландии, Германии, Испании, России, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и на острове Мальта.

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