За прошедшие две недели в Мексике случилось два землетрясения, которые называют сильнейшими за всю историю страны. Число жертв достигло почти 300 человек, десятки домов разрушены и еще сотни людей находятся под завалами.

Что случилось?

Первое землетрясение в Мексике началось 7 сентября, в результате погибли около 90 человек, более 200 пострадали. Подземные толчки магнитудой в 8,2 стали самыми мощными в стране за последние 100 лет.

Сейсмологи опасались, что землетрясение может вызвать цунами, однако берегов достигли лишь небольшие волны. После инцидента в стране объявили трехдневный траур с 8 по 11 сентября.

Второе землетрясение случилось 19 сентября. Магнитуда этих толчков была меньше предыдущих, но они вызвали больше разрушений. Число жертв на 23 сентября достигло 295 человек.

Спасатели еще продолжают разбор завалов. В столице страны Мехико, недалеко от которого находился эпицентр землетрясения, разрушены 52 здания. Тысячи жителей города остались без жилья.

Несколько миллионов человек в самом Мехико и близлежащих городах остались без света. Произошло несколько крупных утечек газа и пожаров, прервана телефонная связь.

Что сейчас происходит в Мексике?

Демонстранты вышли на улицы Мехико с плакатами, адресованными президенту страны Энрике Пенья Ньето и мэру города Мигелю Анхелю Маньере. На них написано «Мы требуем результатов» или «Они еще живы. Не убивайте их».

Акции протеста начались после того, как власти решили завершить поиски выживших под завалами. Часть спасателей, однако, еще продолжает поиски.

По словам жителей, они работают медленно. Люди ждут, пока спасатели придут и разберут разрушенные здания, под которыми оказались их родные. Сейчас жители Мехико опасаются, что приближающиеся дожди замедлят поисковые операции.

Один из жителей Мехико Франциско Ортиз в течение нескольких дней сидит возле разрушенного четырехэтажного дома. Когда начались подземные толчки, его сестра Мария Ортиз находилась внутри.

По его словам, день спустя после трагедии здание оцепили и не подпускали к нему никого, даже спасателей.

«Слишком рискованно. Они заявляют, что опасаются обрушения соседнего здания», — процитировал сообщение властей Ортиз.

Он добавил, что группа спасения прибыла только 22 сентября. Они приехали на бульдозерах, чтобы расчистить развалины.

«Они думали, что под завалами никого нет и хотели расчистить их. Но моя сестра там. Я верю что она еще жива», — рассказывает мужчина.

Сейчас помимо спасателей в Мехико работают волонтеры из Соединенных Штатов, Израиля и Японии. Совместными усилиями они спасли около 60 человек.

Почему в Мексике так часто происходят землетрясения?

С 1902 года Мексика пережила несколько десятков землетрясений. В четырех случаях из них магнитуда толчков была выше восьми. Сильные разрушения нанесло землетрясение в 1985 года, когда погибли 10 тысяч человек.

Частые землетрясения происходят из-за географического положения Мексики. Страна находится в сейсмоактивной зоне, известной как Тихоокеанское кольцо или Тихоокеанский огненный пояс, который тянется вдоль восточного побережья Азии и западного побережья Северной и Латинской Америки.

Наиболее подвержен землетрясениям мексиканский штат Чьяпас, где началось первые толчки в этом месяце.

«Такая высокая сейсмическая активность — результат смещения двух тектонических плит: Карибской и плиты Кокос. Место столкновения этих плит находится в непосредственной близости от побережья штата», — рассказал в интервью изданию BBC Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.

По словам сейсмологов скоро в Мексике возможны новые подземные толчки, однако меньшей силы.

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