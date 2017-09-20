Во время землетрясения в Мексике погибли более 150 человек, точной информации о пострадавших пока нет. Спасатели продолжают разбор завалов, число погибших может существенно вырасти.

Власти заявляют, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 150 человек и число погибших постоянно растет. Спасатели продолжают разбор завалов.

В Мехико, недалеко от которого находился эпицентр землетрясения, разрушены около 30 зданий.

Власти закрыли аэропорт Мехико и эвакуировали людей по всему городу.

Несколько миллионов человек в самом Мехико и близлежащих городах остались без света. Произошло несколько крупных утечек газа и пожаров, прервана телефонная связь.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Атенсинго в 120 километрах от Мехико на глубине в 51 километр. Магнитуда составила 7,1.

В начале сентября в Мексике произошло самое мощное землетрясение за последние 100 лет. Его магнитуда составила 8,2. Тогда власти заявили, что погибли около 90 человек, пострадали более 200 человек.

Эпицентр землетрясения находился в 100 километрах от мексиканского города Пихихьяпан, на глубине 35 километров. В Мехико и несколько других штатах были закрыты административные здания.

После землетрясение возникла угроза цунами в пребрежних районах. Однако, берегов Мексики достигли только небольшие волны.

В 1985 году в Мехико произошло мощное землетрясение. Тогда погибли 10 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч.

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