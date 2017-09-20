Машина скорой помощи попала в аварию на проспекте Масалиева. Находившиеся в машине ребенок и фельдшер-медсестра в тяжелом состоянии.
В патрульной милиции Бишкека сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что авария произошла рано утром 20 сентября по проспекту Масалиева (Южная магистраль).
По данным милиции, машина скорой помощи выехала на вызов в жилмассив «Арча-Бешик» и, возвращаясь в больницу, попала в аварию.
«Со слов водителя, на проезжую часть неожиданно выбежала бродячая собака. Водитель резко повернул и съехал в арык», — сказали в милиции.
В пресс-службе Минздрава сообщили журналисту Kloop.kg, что находившийся в машине ребенок и фельдшер-медсестра находятся в тяжелом состоянии.
По данным Минздрава, медсестру доставили в реанимацию с переломами тазовых костей. Ребенок, которого везли на госпитализацию, также в тяжелом состоянии.
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