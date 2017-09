Суд города Вашингтон оштрафовал кыргызстанца на $2 тысячи за порчу Мемориала Авраама Линкольна. Ранее он нацарапал монетой на одной из колонн Мемориала надпись «Нурт маек».

Новость обновлена в 14:20.

Министерство иностранных дел Кыргызстана (МИД) подтвердило задержание кыргызстанца по обвинениям в вандализме. Штраф за порчу памятника составил 2 тысячи долларов.

В ведомстве добавили, что 21-летнего Нуртилека Бакирова отпустили из полиции с указанием прийти на судебное заседание в начале октября. Пока неизвестно, ждет Бакирова тюремное заключение.

В разговоре с сотрудником МИДа Бакиров раскаялся в содеянном.

Ранее 18 сентября полиция арестовала Нуртилека Бакирова за то, что он нацарапал монетой надпись «Нурт маек» на одной из колонн Мемориала Авраама Линкольна.

Полиция арестовала кыргызстанца 18 сентября. Ему грозит 10 лет лишения свободы и штраф в 25 тысяч долларов, если суд признает его виновным в умышленной порче имущества.

Бакиров нацарапал монеткой надпись «Нурт маек» на одной из колонн Мемориала президента США Авраама Линкольна. Полиции неизвестно, хотел ли подозреваемый написать свое имя.

He is accused of using #AbrahamLincoln's #penny to deface the #LincolnMemorial. @ABC7News at 4/6 pic.twitter.com/kVfyt9F62j

— Tim Barber (@ABC7TimBarber) September 19, 2017