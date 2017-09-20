Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым в Алматы 19 сентября. Центризбирком рассмотрел встречу на предмет возможной незаконной агитации, но в итоге признал отсутствие нарушений.

Встреча Бабанова с Назарбаевым привлекла внимание Центризбиркома вечером 19 сентября, через несколько часов после того, как она состоялась.

В интервью радио «Азаттык» член ЦИК Абдыжапар Бекматов пообещал дать оценку этой встрече, но на следующее утро в разговоре с журналистом Kloop.kg признал, что в самом факте встречи нарушения не было.

Однако, по его словам, теоретическим нарушением правил агитации могут быть материалы о встрече Бабанова и Назарбаева, распространенные в СМИ.

«Сама встреча не агитация, агитацией является распространенные материалы.[…] Публикации в казахстанских СМИ я не буду комментировать. Мы будем отслеживать, и если у нас будет распространяться, то мы, в соответствии с законодательством, будем принимать меры», — сказал член Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

Из его слов, однако, осталось непонятным, можно ли называть агитацией новостные материалы о встрече (включая тот текст, который вы сейчас читаете).

Бабанов, в прошлом занимавший пост премьер-министра — единственный кандидат в президенты, с которым встретился президент Казахстана, поэтому это событие вызвало ожидаемый интерес со стороны прессы.

Юрист «Прецедента» Эдиль Эралиев в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что однозначного вывода о наличии нарушения сделать невозможно.

«В законе говорится о “злоупотреблении свободой средств массовой информации”, то есть не говорится какого СМИ, говорится в целом про СМИ. Но тут распространение идет не от штаба Бабанова, соответственно он агитацией этого материала не занимается. Они [ЦИК] должны будут доказать, что он намеренно встретился, будучи кандидатом в президенты, с другим политическим деятелем», — объяснил он.

В самом штабе Бабанова отказались комментировать встречу с Назарбаевым.

Главными соперниками Бабанова на предстоящих 15 октября выборах станут кандидат от провластной Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков и ещё один бывший премьер-министр Темир Сариев.

Всего за кресло президента будут бороться 13 кандидатов.

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