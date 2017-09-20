Прокурор потребовал приговорить экс-генпрокурора и депутата Аиду Салянову к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Салянову обвиняют в «незаконном» продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, который представлял интересы сына беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максима.
Прокурор попросил 20 сентября судью Мирлана Термечикова приговорить Салянову к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Обвинение заявило, что доказало вину Саляновой во время суда. В качестве доказательной базы прокурор привел заключение экспертов о подлинности подписи Саляновой на приказе о возобновлении лицензии Елисеева.
Кроме того, по мнению обвинения, Салянова дискредитировала органы власти.
«В ходе суда позиция подсудимой была понятной, и во время следствия она отрицала свою вину. К ее показаниям мы относимся критически. Наглядно видно, что она пытается избежать наказания путем изменений своих показаний по ключевым вопросам», — сказал прокурор.
Адвокаты Саляновой попросили отложить суд, потому что пока не готовы к прениям сторон.
Ранее суд по требованию обвинения запретил Саляновой выезд из страны.
Дело Саляновой
На Салянову возбудили уголовное дело в конце мая 2017 года. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву, который представлял интересы сына экс-президента Курманбека Бакиева — Максима.
Салянова считает, что эти обвинения «политически мотивированы» из-за ее критики в адрес президента Алмазбека Атамбаева.
В начале 2015 года на супруга Саляновой было заведено уголовное дело по обвинению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.
Тогда, будучи генпрокурором, Салянова заявила о давлении со стороны власти и покинула пост.
Супруга Саляновой приговорили к семи годам условно.
В 2016 году, будучи уже депутатом оппозиционной партии «Ата-Мекен», Салянова выступила против поправок в Конституцию, которые предложил президент Алмазбек Атамбаев.
По теме:
- Дело Аиды Саляновой передали в Ленинский районный суд
- Дело Саляновой: Судья не разрешил допрашивать Алексея Елисеева по «Скайпу»
- Текебаев: Дело против Саляновой — «попытка расправы над оппонентами»