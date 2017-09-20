Прокурор потребовал приговорить экс-генпрокурора и депутата Аиду Салянову к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Салянову обвиняют в «незаконном» продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, который представлял интересы сына беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максима.

Прокурор попросил 20 сентября судью Мирлана Термечикова приговорить Салянову к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинение заявило, что доказало вину Саляновой во время суда. В качестве доказательной базы прокурор привел заключение экспертов о подлинности подписи Саляновой на приказе о возобновлении лицензии Елисеева.

Кроме того, по мнению обвинения, Салянова дискредитировала органы власти.

«В ходе суда позиция подсудимой была понятной, и во время следствия она отрицала свою вину. К ее показаниям мы относимся критически. Наглядно видно, что она пытается избежать наказания путем изменений своих показаний по ключевым вопросам», — сказал прокурор.

Адвокаты Саляновой попросили отложить суд, потому что пока не готовы к прениям сторон.

Ранее суд по требованию обвинения запретил Саляновой выезд из страны.

Дело Саляновой

На Салянову возбудили уголовное дело в конце мая 2017 года. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву, который представлял интересы сына экс-президента Курманбека Бакиева — Максима.

Салянова считает, что эти обвинения «политически мотивированы» из-за ее критики в адрес президента Алмазбека Атамбаева.

В начале 2015 года на супруга Саляновой было заведено уголовное дело по обвинению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

Тогда, будучи генпрокурором, Салянова заявила о давлении со стороны власти и покинула пост.

Супруга Саляновой приговорили к семи годам условно.

В 2016 году, будучи уже депутатом оппозиционной партии «Ата-Мекен», Салянова выступила против поправок в Конституцию, которые предложил президент Алмазбек Атамбаев.

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