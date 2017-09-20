«Пол не имеет значения для победы»: Каково быть девушкой в киберспорте

Корреспондент Kloop.kg взял интервью у российской киберспортсменки Софии Дегай. Двукратная чемпионка мира по Tekken рассказала как пришла в киберспорт, имеет ли значение пол в видеоиграх и каково играть в мужском коллективе.
Повествование ведется от лица Софии Дегай.
В детстве у меня была приставка Sony PlayStation. Так получилось, что я играю с первого класса и наиболее сильно мне приглянулся жанр файтингов, в частности Tekken. Меня затянуло и так я продолжаю играть до сих пор.
В киберспорт я пришла случайно. Это было около 7 лет назад. Я случайно нашла в интернете форум Fighting.ru и узнала, что у нас в Москве есть сообщество киберспортсменов и проводятся турниры.Тогда у меня загорелось желание играть против других.
На первый турнир я пришла в 2011 году. Это был самый крупный ежегодный файтинг-турнир в России — MFA (Moscow Fighting Arena — прим. редакции).Тогда я заняла последние места. Турнирную атмосферу я ощутила впервые, очень нервничала, поэтому и проиграла.
Спустя год я стала побеждать. Я пришла на MFA 2012 года, выиграла соревнования среди женщин и прошла, таким образом, отборочные на международный чемпионат.
Самые мои большие победы — это золото на международных турнирах. Я посетила три турнира IESF с 2012 по 2014 год. (International Electronic Sports Federation — крупный международный киберспортивный турнир по нескольким дисциплинам — прим. редакции). Сначала я проходила отборочные в России, прошла их и поехала представлять нашу страну на международном турнире.
В 2012 году я победила на своем первом международном чемпионате. Он проходил в Южной Корее, можно сказать, что я стала чемпионкой мира. Я, конечно, была очень рада победе.
Я стала двукратной чемпионкой мира в 2014 году. Но нужно учесть, что я участвовала в чемпионате среди женщин, который проходил в Азербайджане.
Выиграть среди женщин несложно. Поэтому я не могу сказать, что я играю на очень высоком уровне, несмотря даже на свою победу в чемпионате мира.
Я не встречалась напрямую с дискриминацией или сексизмом. Разве что чувствовалось недоумение мужской половины, когда я только начала играть, выходить на местные турниры и выигрывать. Поначалу очень многие удивлялись, раньше это считалось странным, что девушка играет в файтинги и играет хорошо. Сейчас уже нет.
Пренебрежения, претензий по поводу пола не было. Команда напарников собралась очень быстро и все было очень спокойно.
Женщин-киберспортсменок меньше, чем мужчин. Я считаю, что это связано с воспитанием. Девушек ведь не воспитывают на компьютерных играх, некоторые просто не интересуются этим. В моем случае сложились такие обстоятельства, что я начала играть — была приставка, интерес, родители были лояльны.
Неравенство не сильно чувствуется, наверное из-за количества игроков. На все наше сообщество наберется около 5 девушек, но и в общем игроков у нас немного.
В мужском коллективе я чувствую себя комфортно. Женских турниров у нас проводят мало и все играют, общаются вместе.
Честно, пол в киберспорте не имеет значения. Думаю в киберспорте, в частности в российском Tekken-сообществе, люди оценивают то, как ты играешь, а не твой пол.
Я не могу сказать, что женский мозг отличается от мужского. Девушка может натренироваться также, как и любой парень. И разбираться в игровой механике не хуже мужчины
Конкретно в файтингах я не думаю, что у меня есть какие-то ограничения. Если я буду достойно тренироваться и много играть, факт того, что я девушка не помешает мне побеждать. Я склонна считать, что пол не важен, женщины могут играть и выигрывать профессионалов мужчин.
Есть разделение на общие и женские турниры. Отвечая за себя, я бы хотела оставить женские чемпионаты по Tekken. Я бы в них участвовала и может быть выигрывала. В них легче победить, как показала моя практика, уровень женщин в целом ниже чем у мужчин.
Есть и обратная сторона медали. Участвуя в женском турнире, ты не можешь посетить общий. А мне больше хочется играть в общих турнирах, потому что интересно побеждать более сильных, профессиональных спортсменов. Играть с мужчинами интереснее.
У девушек остается меньше времени на игры. Поэтому и уровень игры у них в целом ниже.
Семья к моему увлечению относилась хорошо. Друзья в школе, институте или знакомые не интересовались этим. Сейчас по-другому, потому что все мои друзья — киберспортсмены.
Я до сих пор продолжаю играть. Моя самая большая мечта — попасть в США на чемпионат EVO (Evolution — крупнейший турнир по файтингам в мире на данный момент — прим. редакции). Победить я там не смогу, такой уровень для меня недостижим, но просто поучаствовать, поиграть было бы здорово.
Если говорить о ближайших целях, то это тренировки и победа на ближайшем зимнем турнире в Москве.