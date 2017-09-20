«Пол не имеет значения для победы»: Каково быть девушкой в киберспорте

В детстве у меня была приставка Sony PlayStation. Так получилось, что я играю с первого класса и наиболее сильно мне приглянулся жанр файтингов, в частности Tekken. Меня затянуло и так я продолжаю играть до сих пор.

В киберспорт я пришла случайно. Это было около 7 лет назад. Я случайно нашла в интернете форум Fighting.ru и узнала, что у нас в Москве есть сообщество киберспортсменов и проводятся турниры.Тогда у меня загорелось желание играть против других.