Мэрия Бишкека отреставрировала арт-инсталляцию «Очки. Точка зрения» через день после того, как ее повредили вандалы.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что инсталляция на Аллее молодежи отреставрирована и «снова радует горожан и гостей столицы».

«Ленинская районная администрация совместно с представителями правоохранительных органов ищут правонарушителей, сломавших арт-объект», — говорится в сообщении мэрии.

Инсталляцию повредили неизвестные 18 сентября. Член арт-группы DOXA Сергей Келлер, который участвовал в установке арт-объекта, назвал повреждение инсталляции «ожидаемым».

По его словам, при установке сразу продумывалась «антивандальность» объекта, поэтому стекла очков специально были сделаны из пластика, чтобы никто не поранился.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле 2016 года.

Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно было увидеть надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать», висящую в воздухе. Она нарисована на бетонной плитке в формате 3D на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.



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Фото: Пресс-служба мэрии.