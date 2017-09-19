Один из главных оппозиционеров Кыргызстана последних семи лет, Камчыбек Ташиев заявил о том, что готов перейти на другую сторону и сотрудничать с «будущим президентом страны». Под ним он скорее всего имел в виду провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

Свое заявление Ташиев сделал на встрече с жителями села Комсомол Джалал-Абадской области.

«Я семь лет выступал против нынешней власти и боролся, семь лет был в оппозиции, семь лет высказывал им свою правду, но на сегодняшний день в нашем государстве меняется президент, хотелось бы, чтобы он хорошо работал для народа», — сказал Ташиев во время своего турне по югу страны.

Көкүрөгү кең Кыргыздын уулу! Бар болуңуз Камчыбек аке! Posted by Замирбек Исмаилов on Tuesday, September 19, 2017

Ранее в партии «Ата-Журт» заявили, что Ташиев поддержит кандидата от провластной социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова «ради целостности страны».

«Мы шесть лет находились в оппозиции и ради предотвращения разделения страны, ради стабильности и спокойствия объединятся эти политики», — сказал представитель политсовета партии «Ата-Журт» Нургазы Анаркулов.

Из депутатского кресла в СИЗО

Камчыбек Ташиев был одним из главных оппозиционных политиков после революции 2010 года, до которой он, в том числе, занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.

На парламентских выборах 2010 года его партия «Ата-Журт» заняла неожиданное первое место, что позволило ему стать депутатом.

Ташиев славился националистической риторикой — он, к примеру, заявлял, что на должность главы правительства должен назначаться «чистокровный кыргыз».

В начале октября 2012 года политик со своими сторонниками проводил митинг за национализацию золоторудного месторождения Кумтор возле здания парламента в Бишкеке.

При попытке ворваться в здание парламента протестующих разогнали сотрудники правоохранительных органов.

Ташиева обвинили в покушении на захват власти. Суд признал его виновным по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и приговорил к 1 году и 5 месяцам тюрьмы. Однако политик остался на свободе, потому что истек срок его заключения.

В августе 2013 года Центризбирком досрочно снял с Ташиева депутатские полномочия.

Неудавшиеся союзы

В октябре 2014 года «Ата-Журт» слилась с другой парламентской партией — «Республика» Омурбека Бабанова.

Новая партия «Республика — Ата-Журт» прошла в парламент на выборах 2015 года. Однако сам Ташиев был снят с парламентских выборов из-за обвинений в избиении кандидата от партии «Онугуу-Прогресс» Абдыманапа Абдыбахапова.

Ташиев вышел из состава партии «Республика — Ата-Журт» в ноябре 2016 года, что стало одним из признаков распада этого альянса.

В июле 2017 года «Ата-Журт» объявила, что выдвигает на пост президента Ташиева и экс-депутата Ахматбека Келдибекова.

В августе Ташиев и Келдибеков объединились с другими кандидатами на пост президента — Адаханом Мадумаровым и Бакытом Торобаевым — в партию «Кайра жаралуу».

Политики заявляли, что выдвинут единого кандидата от партии на президентских выборах. Однако этого не произошло из-за разногласий, и партия, скорее всего, больше существовать не будет.

Торобаев в итоге вступил в альянс с бывшим союзником Ташиева Бабановым, который считается главным конкурентом Жээнбекова на выборах, которые пройдут 15 октября.

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