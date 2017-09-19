Один из самых необычных арт-объектов Бишкека, очки высотой в два метра, были повреждены вандалами 18 сентября. Однако авторы объекта уверены, что его можно легко восстановить.

Член арт-группы DOXA Сергей Келлер сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что «это было ожидаемо».

«Мы думали, что это случится намного раньше. Неприятно, конечно, но ничего критичного, все поправимо. В Европе подобные очки разбили чуть ли не на третий день. Так что мы еще нормально продержались», — сказал он.

Художник сказал, что стекла очков специально были сделаны из пластика, чтобы никто не поранился.

По словам Келлера, арт-группа будет реставрировать очки, но пока неизвестно когда.

«Надо будет реставрировать, но сейчас у нас очень много работы. Не знаю, когда мы сможем этим заняться», — сказал художник.

В пресс-службе ГУВД Бишкека в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что милиция занимается поиском виновных.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле прошлого года на Аллее молодежи.

Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно было увидеть надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать», висящую в воздухе. Она нарисована на бетонной плитке в формате 3D на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

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Фото: Александр Воробъев.