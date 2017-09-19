Жительница Кара-Суйского района Ошской области совершила самоподжог, облив себя бензином. Пострадавшая скончалась в больнице из-за ожогов более 80 процентов тела.

Представитель пресс-службы милиции Ошской области сообщил в интервью Kloop.kg, что инцидент произошел утром 19 сентября в селе Кашкар-Кыштак сельского округа Нариман Ошской области.

По данным правоохранителей, 53-летняя женщина облилась бензином и подожгла себя. Ее доставили в больницу с ожогами более 80% тела, где позднее она скончалась.

«По словам родственников женщины, она страдала психическим расстройством и ранее несколько раз пыталась совершить суицид. Родственники недоглядели за ней в этот раз», — сказали в милиции.

Милиция ведет проверку инцидента.

Иллюстративное фото.