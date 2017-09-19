Председателем Национального банка Кыргызстана стал Кубанычбек Кулматов. Ранее Кулматов возглавлял Российско-кыргызский фонд развития.

Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев 18 сентября представил коллективу Национального банка нового председателя Кубанычбека Кулматова.

Ранее кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка одобрили депутаты парламента.

Сам Кулматов пообещал, что приложит все усилия и свой опыт для того, чтобы быть хорошим руководителем — «кризис-менеджером».

Кулматов пообещал, что поднимет уровень работы банка. В пример он привел свое руководство Таможенной службой, когда ему удалось поднять поступления в бюджет с 17 до 38 млрд сомов.

Кулматов заменил Толкунбека Абдыгулова, которого 25 августа назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова.

До марта 2016 года Кулматов занимал пост главы Российско-Кыргызского фонда развития.

Кроме того, Кулматов в течение двух лет был мэром города Бишкека. С 2004 до 2013 год он работал на разных должностях в Государственной таможенной службе, в том числе три года возглавлял её.



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Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.