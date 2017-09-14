Депутаты парламента одобрили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Нацбанка. Ранее Кулматов возглавлял Российско-кыргызский фонд развития и был мэром Бишкека.

За кандидатуру Кулматова проголосовало 70 парламентариев, а против 6. Всего было зарегистрировано 90 депутатов.

Кулматов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия и свой опыт для того, чтобы работать хорошо.

Он также заявил депутатам, что расценивает себя как «кризис-менеджера».

По его словам, когда он руководил Таможенной службой, ему удалось поднять поступления в бюджет с 17 до 38 млрд сомов. Также, по его словам, фонд развития города Бишкек в разы увеличился, когда он возглавлял мэрию.

Кулматов заменит на посту главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, которого 25 августа назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова.

С марта 2016 году Кулматов занимал пост главы Российско-Кыргызского фонда развития.

До этого в течение двух лет он был мэром города Бишкека. С 2004 по 2013 годы он работал на разных должностях в Государственной таможенной службе, в том числе три года возглавлял её.

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