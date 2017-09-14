В Панфиловское РОВД Чуйской области обратился один из местных жителей с заявлением, что на него «напали» четверо вооруженных людей. Правоохранители объявили план «Перехват» и в течение суток искали четверых неизвестных по всей области, однако никого так и не нашли. Милиция считает, что сообщение могло быть ложным.

Глава пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов сказал в интервью онлайн-изданию «Кактус», что милиция не нашла четверых вооруженных людей, которые якобы напали на местного жителя Панфиловского района.

По его словам, милиция искала неизвестных в течение суток. На поиски подняли весь состав Панфиловского РОВД, но никого не нашли, поэтому поисковые работы свернули.

«Были выставлены блок-посты. Проверялись все автомашины. Мы проверяли каждый кустик, каждый метр площади. Однако никто не заметил таких людей», — сказал Токтосунов.

Сообщение о нападении поступило в Панфиловское РОВД вечером 12 сентября. Один из местных жителей сообщил, что на него напали четверо вооруженных людей. По его словам, они требовали отвезти их куда-то.

«Они требовали от меня отвезти их к нужному им месту. Но я сказал, что в моей машине нет бензина. Они проверили, удостоверились и ушли в сторону границы [с Казахстаном]», — процитировали мужчину в милиции.

Однако позднее заявивший в милицию о нападении изменил свои показания. Сначала он говорил, что «нападавшие» были в спортивной форме, а после он сказал, что мужчины были в камуфляжной одежде.

Мужчине, сообщившему о нападении, назначили психологическую экспертизу. В милиции добавили, что если фермера признают вменяемым, то ему может грозить лишение свободы до 1 года за ложный донос.

В милиции считают, что сообщение о нападении может быть ложным.