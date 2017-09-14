Почему слово «абориген» — плохое (И почему телеканал «Мир» облажался)

Телеканал «Мир» выпустил 10 сентября сюжет о мероприятии с национальными играми в Кыргызстане, в котором назвал его «праздником аборигенов».
Это вызвало волну негодования в интернете, и руководство канала уже объявило выговор тем, кто выпустил сюжет.
Однако не все пользователи интернета понимают, что именно оскорбительного в слове «абориген».
Эта колонка написана сооснователем «Клоопа» Бектуром Искендером и отражает его собственную точку зрения. Подпишитесь на его телеграм-канал.
Так что оскорбительного?
Слово «абориген» происходит от латинского «ab origine», что можно перевести примерно как «изначальный». Оно действительно не несло никакого отрицательного смысла до XVIII века, пока британские колонизаторы не стали использовать его по отношению к коренным народам Австралии.
Придумав слово «абориген», которого у коренных австралийцев, разумеется, никогда не было, британцы принялись отнимать у них земли, вытеснять в пустыни, а также убивать и насиловать. Поэтому это слово и вызывает очень негативную ассоциацию (так же, как изначально невинное слово «negro», означающее «чёрный» с испанского, стало ассоциироваться с рабовладельчеством и расизмом и обрело крайне оскорбительный смысл).
Бытовая дискриминация коренных жителей Австралии продолжается и по сей день, в то время как официально власти страны начали бороться с этим совсем недавно — только в конце XX века.
Более того, слово «абориген» использовалось без учёта этнического многообразия доколониальной Австралии — британцы назвали так всех местных жителей, независимо от их языка и культурных различий.
Причиной было, скорее всего, невежественное пренебрежение — британцы не хотели разбираться в нюансах, им просто нужно было какое-то общее слово, которое описывало бы некое местное население как массу.
Близкие к «аборигену» по схожести негативной коннотации слова — «индеец» (в Северной Америке), «эскимос» или «туземец».
А разве Кыргызстан был колонией?
Это более сложный вопрос, но по всем признакам того, что такое колониализм, скорее был, чем нет.
Центральная Азия была захвачена Российской Империей ради ресурсов и земель, и это один из главных признаков колониализма. Местные народы до определенного времени не чувствовали серьёзного вмешательства в свою культуру, но затем оно всё же случилось.
Особенно очевидно это было с началом массовой русификации 1930-х, а ещё один яркий признак колонизации — это, например, то, что во многих советских школах зачастую не преподавались местные коренные языки.
Например, в русскоязычных школах Киргизской ССР (которых было большинство) никаких уроков кыргызского не было до начала 1990-х.
Как результат, сотни тысяч этнических кыргызов не знают кыргызского, а, например, этнических русских, знающих кыргызский — очень мало, и это тоже одно из классических проявлений последствий колониализма.
Как бы по-разному не относились к русско-имперскому и советскому периоду жители Кыргызстана, далеко не у всех эта эпоха вызывает положительные ассоциации.
Именно из-за культурной колонизации в Кыргызстане до сих пор очень чувствительно реагируют на любые шутки про кыргызскую культуру (вспомните прецеденты про конскую колбасу или мат на норвежском телевидении), поэтому телеканал «Мир» мог бы это учесть.
Разве это не цензура?
Есть разница между цензурой и чувствительностью.
Цензурой был бы тотальный запрет на использование слова «абориген» и тюремный срок за него. И это было бы в корне неверно, конечно.
Да, журналистам, с одной стороны не стоит бояться кого-то обидеть своими материалами — но это уместно только когда речь идёт о раскрытии преступлений, о расследовании коррупции, об освещении нарушений прав человека.
Грубо говоря, если на журналиста обижается какой-то конкретный злодей за то, что были раскрыты его злодеяния — то это означает лишь, что журналист проделал прекрасную работу, и на обиженном можно повозить воду, например.
Здесь же в принципе никто не давал повода для обиды, и ситуация с непониманием возникла на пустом месте — и, в первую очередь, из-за невежества сотрудников телеканала «Мир».
Никто не может запретить «Миру» использовать оскорбительные термины, но тогда телеканал должен быть готов к тому, что люди могут на это реагировать самыми разными способами — от бойкота до требований сократить финансирование или закрыть телеканал вовсе.
А как тогда лучше писать, чтобы никого не обидеть?
Можно просто писать «кыргызский праздник». Но если там был фестиваль нескольких культур, то «праздник центральноазиатских народов». Или «праздник коренных народов» на худой конец — по крайней мере, у этого термина нет такого негативного оттенка, как у слов «абориген» или «туземец».
Особая ирония в том, что это сделал именно телеканал «Мир» — базирующийся в Москве и существующий на, в том числе, российский госбюджет, и покрывающий страны бывшего СССР. Этому телеканалу — эдакому символу постколониальной журналистики — следует, пожалуй, особенно тщательно следить за своими терминами.