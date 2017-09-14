Почему слово «абориген» — плохое (И почему телеканал «Мир» облажался)

Слово «абориген» происходит от латинского «ab origine», что можно перевести примерно как «изначальный». Оно действительно не несло никакого отрицательного смысла до XVIII века, пока британские колонизаторы не стали использовать его по отношению к коренным народам Австралии.

Придумав слово «абориген», которого у коренных австралийцев, разумеется, никогда не было, британцы принялись отнимать у них земли, вытеснять в пустыни, а также убивать и насиловать. Поэтому это слово и вызывает очень негативную ассоциацию (так же, как изначально невинное слово «negro», означающее «чёрный» с испанского, стало ассоциироваться с рабовладельчеством и расизмом и обрело крайне оскорбительный смысл).

Бытовая дискриминация коренных жителей Австралии продолжается и по сей день, в то время как официально власти страны начали бороться с этим совсем недавно — только в конце XX века.

Более того, слово «абориген» использовалось без учёта этнического многообразия доколониальной Австралии — британцы назвали так всех местных жителей, независимо от их языка и культурных различий.

Причиной было, скорее всего, невежественное пренебрежение — британцы не хотели разбираться в нюансах, им просто нужно было какое-то общее слово, которое описывало бы некое местное население как массу.

Близкие к «аборигену» по схожести негативной коннотации слова — «индеец» (в Северной Америке), «эскимос» или «туземец».