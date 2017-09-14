Генпрокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц Министерства транспорта, которые закупали компьютеры по завышенным ценам. Государству нанесен ущерб в 16 млн сомов.
Сотрудники Генпрокуратуры совместно с силовиками проверили, как была использована безвозмездная финансовая помощь, которую Россия оказала Кыргызстану для присоединения к Таможенному союзу.
Министерство транспорта закупило на деньги, выделенные Россией, компьютерную технику на 826 тысяч долларов США.
По данным Генпрокуратуры, стоимость купленного оборудования была завышена «в сравнении с действующими в республике рыночными ценами на аналогичные товары и услуги».
Генпрокуратура считает, что государству был причинен ущерб в размере 16 млн сомов.
Главный надзорный орган возбудил уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана».
По теме: