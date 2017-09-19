Центризбирком отправил в прокуратуру аудиозапись, на которой якобы преподаватель КГЮА угрожает отчислить студентов, отказавшихся голосовать за кандидата от провластной социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова.

Новость обновлена в 13:36.

Представитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии сообщил журналисту Kloop.kg, что в течение трех дней прокуратура даст юридическую оценку аудиозаписи с якобы преподавателем Кыргызской государственной юридической академии.

«Две рабочие группы ЦИКа рассмотрели аудиозапись и решили отправить ее в прокуратуру на проверку, чтобы дать ей юридическую оценку. После ее оценки мы примем решение относительно этого», — сказал представитель пресс-службы.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова сказала в интервью онлайн-изданию «Азаттык», что ректор университета назвал запись «монтажом».

«Куратор университета подтвердила, что голос на записи принадлежит ей, но отвергает, что говорила эти слова. Ректор академии назвал запись монтажом, отметив, что нужно провести проверку. Говорят, что студентам нужно было снять на видео неправомерные действия, а как они могут открыто сделать это? Поэтому рабочая группа ЦИК приняла решение о том, что Генпрокуратура должна провести проверку», — сказала Абдрахматова.

Аудиозапись, на которой якобы преподаватель Кыргызской государственной юридической академии угрожает студентам отчислением опубликовали на YouTube 14 сентября.

На записи отчетливо слышно, как преподаватель просит студентов зарегистрироваться на избирательном участке при вузе и проголосовать за Сооронбая Жээнбекова.

«В прошлом году, когда мы ходили голосовать [на референдум] и выявили тех, кто против [поправок в Конституцию] проголосовал, это все выявляется. Те четыре человека, которые не проголосовали, как надо, сейчас на рассмотрении на отчисление», — сказала она.

Администрация учебного заведения до сих пор не прокомментировала скандальную аудиозапись, отказываясь идти на контакт с журналистами.

Против давления на студентов выступили правозащитники, организовав 17 сентября флешмоб «Мы не боимся».

По словам организатора акции Риты Карасартовой, таким образом они хотели поддержать студентов, выразить протест против запугивания студентов и использования админресурса на выборах президента.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 13 человек.

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