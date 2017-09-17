Акция «Мы не боимся» прошла на аллее Молодежи у Кыргызского национального университета. Около 200 учащихся из различных вузов вместе с правозащитницей Ритой Карасартовой выступили против запугивания студентов и использования админресурса на выборах президента.

«Мы собрали молодежь, чтобы поддержать студентов. Точнее, чтобы они не боялись на выборах открыто говорить о своих предпочтениях среди кандидатов», — сказала Рита Карасартова.

Правозащитница утверждает, что среди 200 участников акции были не только студенты, но и преподаватели вузов.

«Если начнется сильное давление на студентов, свободно выражающих свою позицию, мы следующие флеш-мобы будем проводить прямо в зданиях учебных заведений», — сказала Карасартова.

Рита Карасартова намерена и дальше защищать студентов, на которых оказывается давление на выборах президента Кыргызстана.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой якобы преподаватель Кыргызской государственной юридической академии угрожает отчислить студентов, которые не проголосуют за кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

На аудиозаписи некто заставляет студентов зарегистрироваться на избирательном участке при вузе, при этом автоматически проголосовать за Сооронбая Жээнбекова.

Администрация вуза не комментирует аудиозапись. Когда журналисты приехали в вуз, ректор отказался с ними разговаривать и попросил охрану выпроводитить представителей СМИ.

Давление на студентов было замечено и на референдуме о принятии поправок в Конституцию в 2016 году.

Доказательством были фотографии бюллетеней, на которых студенты писали о том, что их заставили голосовать в пользу изменений основного закона.

Эти бюллетени в Центризбиркоме посчитали недействительными, однако власти так и не выяснили, в каких вузах и кто давил на учащихся.

В день референдума журналисты Kloop.kg стали свидетелями массового голосования студентов в одном из бишкекских вузов.

Большинство из них не могли четко ответить о сути поправок в Конституцию, за которые голосовали, а кто-то даже признавался, что проголосовал за поправки, но не помнит почему.

Из-за этого у наблюдателей и правозащитников сложилось впечатление, что студентов заставили проголосовать.

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