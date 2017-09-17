Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева попала в больницу после серьезного ДТП. В машине спортсменки также находились экс-биатлонистки Светлана Слепцова и Ольга Вилухина.

Медведцева находилась за рулем, когда из встречного автомобиля в сторону машины спортсменки отлетел болт. Деталь пробила лобовое стекло и попала в височную часть головы Медведцевой.

Биатлонистка потеряла управление и машина слетела в кювет через встречную полосу.

Медведцева была доставлена в больницу, где ее прооперировали. Жизни 42-летней женщины ничто не угрожает. Ее состояние характеризуется как средней тяжести.

Авария произошла в 60 км от Красноярска. Спортсменки возвращались с соревнований, которые Медведцева устроила в родном городе Бородино.

Олимпийская чемпионка Игр-2010 Светлана Слепцова и серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Вилухина, а также бывший руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Мария Байдина, в ДТП не пострадали.

Ольга Медведцева — дважды олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по биатлону. Спортсменка завершила карьеру в 2010 году. Вилухина ушла из спорта в 2016-м, а Слепцова — летом 2017-го.

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