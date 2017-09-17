Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в теракте, который произошел в 15 сентября на станции метро «Парсонс-грин».

Вечером 16 сентября в районе Хаунслоу на западе Лондона полиция задержала второго подозреваемого в организации теракта. Его увезли в отделение полиции на юге Лондона.

Ранее в Кенте полицией был задержан другой подозреваемый, ему 18 лет.

Взрыв на станции метро «Парсонс-грин» произошел 15 сентября, никто не погиб, 29 человек были ранены.

Взрывное устройство было перенесено в вагон в ведре и не разорвалось полностью, иначе бы были жертвы.

После теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела критический уровень опасности. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

С весны 2017 года это уже пятый теракт в Великобритании — четыре из них произошли в Лондоне.

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