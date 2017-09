Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о критическом уровне опасности терактов после взрыва на станции метро «Парсонс-грин» в Лондоне. При взрыве в метро 15 сентября никто не погиб, но 29 человек получили различные ранения, в том числе из-за паники и давки.

Тереза Мэй ввела критический уровень опасности после того, как террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона 15 сентября.

Это значит, что полиция ожидает серию новых террористических атак.

Взрыв на станции метро «Парсонс-грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября.

Во время взрыва никто не погиб, но пострадали 29 человек, сейчас они в больнице. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

Взрывное устройство в метро пронесли в ведре, оно сработало по таймеру, но не разорвалось полностью.

Одному из пользователей твиттера удалось сфотографировать взрывное устройство до и после того того, как оно сработало.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) September 15, 2017