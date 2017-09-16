Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о критическом уровне опасности терактов после взрыва на станции метро «Парсонс-грин» в Лондоне. При взрыве в метро 15 сентября никто не погиб, но 29 человек получили различные ранения, в том числе из-за паники и давки.

Тереза Мэй ввела критический уровень опасности после того, как террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона 15 сентября.

Это значит, что полиция ожидает серию новых террористических атак.

Взрыв на станции метро «Парсонс-грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября.

Во время взрыва никто не погиб, но пострадали 29 человек, сейчас они в больнице. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

Взрывное устройство в метро пронесли в ведре, оно сработало по таймеру, но не разорвалось полностью.

Одному из пользователей твиттера удалось сфотографировать взрывное устройство до и после того того, как оно сработало.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) September 15, 2017

Полиция начала расследование по факту взрыва и ищет причастных к нему лиц. Эксперты выясняют, что за взрывчатое вещество использовалось в бомбе.

В Кенте задержали подозреваемого в организации взрыва — ему 18 лет.

Теракты в Лондоне

За весну-лето 2017 года это пятый по счету теракт в Британии.

Так, в ночь на 19 июня в Лондоне фургон наехал на группу людей, выходивших из мечети в районе Финсбери-парк.

В результате автонаезда погиб один человек, еще восемь получили ранения.

А 3 июня на Лондонском мосту грузовик наехал на группу пешеходов. После наезда трое мужчин выскочили из грузовика и, вооруженные ножами, стали нападать на людей.

При нападении погибли восемь человек, 48 были ранены. Трое нападавших были застрелены полицией.

В мае в городе Манчестер во время концерта американской певицы Арианы Гранде смертник подорвал себя — тогда погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 59 пострадали.

В марте один из террористов проехал по Вестминстерскому мосту в Лондоне сбивая людей. А после убил остановившего его полицейского и был застрелен.

Жертвами теракта этого теракта стали пять человек, ранения получили 50 человек.

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