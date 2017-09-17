Власти Кыргызстана хотят с нового года запретить использовать на дорогах такси с правым рулем. Они считают, что праворульные машины (в основном японского производства) – главная причина большинства аварий. Но местные таксисты категорически против: денег на покупку новых машин у них попросту нет

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Шавкат Тургаев.

Несколько лет назад власти Кыргызстана уже пытались запретить перевозки на автомобилях с правым рулем, но тогда речь шла лишь о грузовых автомобилях. Но грузоперевозчики тогда единым фронтом выступили против новаций и сумели добиться отсрочки до 2020 года.

Таксисты такой отсрочки могут не получить: запрет на использование легковых машин с правым рулем хотят ввести уже с нового года. Авторы законопроекта считают, что праворульные машины — главная причина большинства аварий на дорогах.

«Как вы знаете, у нас разрешено работать таксистам с правым рулем до 2020 года. Но из-за многочисленных аварий на дорогах мы вынуждены обсуждать возможность запрета праворульных такси с 2018-го года, — говорит Нур Сатыбалдиев, начальник управления контроля патрульной милиции. — Потому что мы не знаем, сколько людей еще погибнет до 2020 года. За первое полугодие 2017 года произошло 836 ДТП с участием праворульных машин, в которых погиб 91 человек».

Сами таксисты говорят, что аварийность и праворульность машины никак не связаны.

Алтынбек Тойчиев таксует на праворульной машине уже четыре года и говорит, что за это время не попал ни в одно ДТП. Расположение руля в машине, по его мнению, никак не влияет на аварийную ситуацию на дорогах.

«От водителя все зависит, как он будет водить машину. А левый или правый руль — неважно. Вот сколько замечаю: люди ездят на праворульных машинах, но не лихачат. В основном лихачит элитная молодежь и студенты».

Алтынбек говорит, что если поправки в закон примут, ему до конца года нужно будет поменять машину на автомобиль с левым рулем, который стоит дороже. Денег у него на это нет, а ему нужно кормить семью и маленького ребенка.

«Я против этого. Большинство нашего населения ездят на праворульных машинах. Если этот закон примут и запретят, народ будет злой. Бунт будет», — предупреждает таксист.

Сколько людей в Кыргызстане могут потерять работу после того, как новый закон вступит в силу — пока неизвестно. Не знают о количестве праворульных машин в стране даже службы такси. По приблизительным оценкам, их примерно 70% от общего числа машин. Поэтому таксомоторные компании прямо говорят, что к новым правилам на дорогах сегодня не готовы.

«Леворульные машины все старые, а новые стоят дорого. Простой водитель не сможет себе позволить купить. Да еще и поменять машину надо до конца года», — замечает Улукман Карабукаев, директор службы «Намба-такси”.

В патрульной милиции твердо стоят на своем: авто с правым рулем при левостороннем движении — корень всех бед на дорогах, так как у водителя нет полного угла обзора. Отсюда и аварии — нередко со смертельным исходом. Но эти доводы общественность не убеждают. Самые активные даже организовали сбор подписей против запрета леворульных автомобилей

«Никто, никогда, особенно в Кыргызстане еще не провел исследование на эту тему. Нет доказательств того, что правый руль является более опасным, чем левый», — подчеркивает гражданский активист Айбек Баратов.

«Мы обратимся с петицией в службы такси, чтобы они распространили среди своих. Я уверен, что мы до конца месяца соберем более пять, если не 10 тысяч подписей», — уверен Баратов.

Таксисты также надеются, что законопроект не будет принят. Но если все-таки инициативу одобрят, то частные перевозчики грозят уйти в тень и перестать платить налоги.

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