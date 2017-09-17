В Араванском районе Ошской области Кыргызстана некоторые жители заявили, что не ждут своих родственников, уехавших семьями в Сирию. Родственники поделили жилье, которое осталось без присмотра. Местные власти довольны тем, что поток уезжающих в Сирию людей остановился.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи — Ыдырыс Исаков.

В 2014 году появилась информация, что в Араванском районе две семьи бросили свои дома и выехали в Сирию.

Прошло три года. Никто из них пока не вернулся на родину из зоны конфликта. Близкие родственники поселились в оставленных ими домах.

Три года назад Арапбай Вахапов, по некоторым данным, вместе с семьей уехал в Сирию.

В доме Вахапова после развода с мужем поселилась его дочь с четырьмя детьми.

Причину развода женщина видит в отъезде своих родителей в Сирию, поэтому, по ее словам, она не хотела бы их возвращения.

«С родителями я не разговариваю четвертый год. Боюсь с ними говорить. Из-за них приходила милиция и приглашала моего супруга на допрос.

Из-за этого муж выгнал меня. С тех пор я живу в родительском доме с четырьмя детьми.

Я не хочу, чтобы они возвращались. Мне все равно. Столько выстрадала только из-за того, что родилась их ребенком!» — говорит она.

​Аналогичное мнение высказала невестка Дилярахмон Ахмедовой, которая увезла в Сирию сына, невестку и двух внуков.

Женщина сказала корреспонденту, что не желает их возвращения.

63-летняя Дилярахмон была в советское время членом Коммунистической партии, занимала руководящие должности в районе.

Несколько лет назад она уехала в Сирию, бросив 94-летнюю свекровь и младшего сына, чем удивила жителей района.

Соседи открыто говорить боялись, но в устной беседе рассказали, что в свое время пожилая женщина завещала большой дом трем семьям, которые здесь раньше жили.

Но сегодня в этом доме живут младший сын Дилярам, его бабушка и семья.

По информации местной власти, в Сирию из Араванского района уехали 28 человек, среди которых четыре семьи.

Сообщалось, что четверо погибли на войне. Но ни по одному из них не объявлялся траур.

Заместитель акима района Музафар Мамасаидов отметил, что в настоящее время прекратился выезд жителей района в Сирию.

«Люди поняли ситуацию в Сирии. В 2015-2016 году было много слухов об уезжающих в Сирию.

Сильно поработали религиозные деятели, местные власти, учителя и комитет аксакалов. Постоянно велись разъяснительные работы.

Похоже, что это стало результатом этой работы. В этом году не было ни одного случая выезда в Сирию из Аравана. Мне кажется, люди поняли», — говорит он.

Спецслужбы России сообщают о том, что в рядах так называемого «Исламского государства» воюют выходцы из Центральной Азии.

По официальным данным, в Сирию уехали около 200 кыргызстанцев, но неофициальные источники говорят о 500 кыргызстанцах.

Вице-премьер-министр КР по вопросам безопасности Темир Джумакадыров недавно отметил, что если будет доказано, что гражданин КР сражался в рядах международных террористических организаций (МТО) в Сирии и Ираке, то его лишат гражданства.

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