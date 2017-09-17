Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сказал, что ведет переговоры с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым и лидером партии «Ак Шумкар» Темиром Сариевым. Мадумаров утверждает, что поддержит кандидата, готового стать «лидером, который объединиться ради будущего»

Об этом политик сказал 16 сентября во время встречи со своими избирателями в городе Узген Ошской области.

Во время своей речи он одобрил кандидатуру Бабанова сказав, что не поддерживает мнение, что гражданам необходимо голосовать за своих земляков.

«Нам не нужен президент из нашего села, нам нужен тот, который будет управлять всей страной! Мы должны уходить от землячества. Когда мне сказали, что Омурбек Бабанов проводит встречу здесь [в Узгене], я решил прийти на собрание и сказать ему: “Добро пожаловать!” Это правильно. Я не рву его фотографии, не снимаю баннеры, не говорю: “Ты не отсюда, езжай в свой район!”», — сказал Мадумаров.

В СМИ ранее сообщалось, что объединится с Бабановым может и другой кандидат в президенты — лидер партии «Онугуу Прогресс» Бакыт Торобаев.

По данным издания «Азаттык», они договорились, что если Бабанова изберут президентом, Торобаев займет пост премьер-министра. В публикации написано, что официально политики объявят об этом 17 сентября в Джалал-Абаде.

Бакыт Торобаев и Адахан Мадумаров вместе с Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым ранее объединились в партию «Возрождение». Четверка политиков заявляла, что выдвинут единого кандидата.

Однако, сделать этого не удалось — Ташиев поддержал кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова, и выдвижение единого кандидата не состоялось. В итоге новая партия «Возрождение» распалась.

Президентские выборы пройдут 15 октября.

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