Кыргызстанка под ником Ракета Томагавк ведет в твиттере тред об особенностях воспитания ребенка с аутизмом. Девушка рассказывает о том, какими могут быть дети-аутисты, можно ли им помочь в Кыргызстане и стереотипах, с которыми сталкивается.

В твиттере летом 2017 года стали популярными треды на различную тематику.

Тред — от английского thread (нить) — это цепочка ответов на сообщение, вылившаяся в социальной сети Твиттер в интернет флешмоб «Один лайк — один факт».

Сначала люди просто рассказывали о себе, но вскоре это стало интересной цепочкой фактов на узкопрофильные темы.

Появился интересный тренд и в кыргызском сегменте твиттера. Девушка под ником Ракета Томагавк, воспитывающая дочь с этим диагнозом, рассказывает о детях-аутистах и их особенностях.

Сейчас в ее треде более 70 твитов на эту тему.

По теме:

  • Кулинарная терапия – как с ее помощью лечат аутистов
  • Каким видят Бишкек дети-аутисты?
  • Детский аутизм: Кыргызстан сталкивается с нехваткой специалистов

    • ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА