Кыргызстанка под ником Ракета Томагавк ведет в твиттере тред об особенностях воспитания ребенка с аутизмом. Девушка рассказывает о том, какими могут быть дети-аутисты, можно ли им помочь в Кыргызстане и стереотипах, с которыми сталкивается.

В твиттере летом 2017 года стали популярными треды на различную тематику.

Тред — от английского thread (нить) — это цепочка ответов на сообщение, вылившаяся в социальной сети Твиттер в интернет флешмоб «Один лайк — один факт».

Сначала люди просто рассказывали о себе, но вскоре это стало интересной цепочкой фактов на узкопрофильные темы.

Появился интересный тренд и в кыргызском сегменте твиттера. Девушка под ником Ракета Томагавк, воспитывающая дочь с этим диагнозом, рассказывает о детях-аутистах и их особенностях.

Сейчас в ее треде более 70 твитов на эту тему.

Я бы хотела написать серию твитов в стиле "один лайк — один факт", но никому не интересно, наверное, особенности воспитания детей с аутизмом — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

4. В том, что у ребёнка аутизм — родители не виноваты. Ошибочное мнение, что аутизм появился потому что ребёнка недолюбили/били/бросили и тд — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

14. Они вполне себе способны заводить семьи. Про воспитание деток пока информации крайне мало, но говорят, это возможно. Хочется верить. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

22. В КР нет умеют диагностировать аутизм, а значит диагноза "аутизм" нет. В статистику запишут только рядом идущее заболевание, напр, ДЦП — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

29. Настоящую причину появления аутизма ещё не выявили. Много разных теорий, мыслей; но утвердительного факта нет. Они в процессе, надеюсь. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

42. Простите. Люди, которые используют слово аутист как оскорбление — деграданты. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

47. Эпидемии аутизма нет. Просто сейчас диагностика улучшилась и поэтому кажется, что детей с аутизмом больше, чем 20 лет назад. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

49. Ребёнок с аутизмом не трагедия. Не нужно его прятать от родни и друзей. Ребёнку нужно знать, что он любим, а не изгой. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

54. Аутизм у детей встречается чаще, чем раковые заболевания, диабет и СПИД вместе взятые. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

63. Зацикленность на одних и тех же играх, вещах, мультиках, даже цветах — это все тоже сюда. И не надоедает по сотне раз в одно и тоже. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

69. Чем больше материальных средств, тем лучше и легче даётся воспитание и обучение аутят. Например, море. Или дельфинотерапия. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

72. Никакие религиозные аспекты не могут быть причиной аутизма. Не кара божья, не Аллах наказал. — Ракета Томагавк (@burayalisa) 15 сентября 2017 г.

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