Президент Алмазбек Атамбаев не примет участие в церемонии открытия Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в Туркменистане. Он участвует на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Атамбаев не сможет посетить церемонию открытия пятых Азиатских игр в помещениях в Ашхабаде.

Атамбаев будет находится в США, где примет участие в 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент не может преждевременно покинуть сессию, поэтому не поедет на церемонию открытия Азиатских игр по боевым искусствам в помещениях.

В 2016 году Атамбаев не смог принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время перелета из Бишкека в Нью-Йорк, в аэропорту Стамбула он почувствовал сердечное недомогание и был вынужден вернуться в Бишкек.

Вместо Атамбаева делегацию Кыргызстана в ООН в 2016 году возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Поездка Атамбаева на 72-ю сессию Генассамблеи ООН стала его первым и последним визитом в США в качестве президента Кыргызстана.

Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях пройдут в столице Туркменистана Ашхабаде с 17 по 27 сентября. Право на проведение этого спортивного мероприятия страна получила 19 декабря 2010 года.

В соревнованиях по боевым искусствам примут участие спортсмены из 62 стран мира из 21 вида спорта.

Спортсмены из Кыргызстана тоже выступят на соревнованиях. По информации Госагентства по делам спорта, в состав сборной вошли 18 борцов, из них семь женщин и 11 мужчин.

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