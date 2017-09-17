Боксерский поединок за титул чемпиона мира в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом завершился раздельной ничьей.

Казахский боксер Геннадий Головкин отстоял чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе.

Поединок против мексиканца Сауля Альвареса завершился раздельной ничьей. По итогам 12 раундов один судья присудил победу мексиканцу (118:110), второй – Головкину (115:113), третий победителя не определил (114:114).

Полная запись боя:

В первых раундах поединок был на равных, но к концу боя Головкин выглядел свежее и чаще атаковал.

Альварес не собрался отдавать победу — собрался и пошел в активный прессинг. В последних четырех раундах в ринге развернулась настоящая война. Соперники провели потрясающе ярко последние минуты боя.

По итогам боя судьи не сумели определиться и присудить кому-то победу. Поединок завершился ничьей. Головкин сохранил за собой звание чемпиона мира.

В комментариях после боя оба боксера казались жутко недовольными итогами поединка. Головкин выразил желание вновь встретиться с Альваресом.

«Я хотел бой в мексиканском стиле, на ближней дистанции. Я хотел показать большое драматичное шоу. И это не очень получилось сделать. Конечно, я хочу реванш, хочу драться», — сказал действующий чемпион мира.

Сауль Альварес, в свою очередь, уверен, что победил.

«Говоря по-правде, я не почувствовал силы удара Головкина. Это не то, о чем мне говорили, и не то, чего я ожидал. Он меня не удивил. Очевидно, что я хочу реванш. Если люди хотят второй бой, то да», — сказал мексиканец.

До этого боя 27-летний Альварес провел 51 поединок, 49 из которых завершились победой (34 нокаутом), один — поражением (от Флойда Мэйуэзера в 2013 году) и один ничьей.

Для 35-летнего Головкина эта ничья стала первой в карьере. До поединка с Альваресом казахский боксер одержал 37 побед в 37 боях (33 нокаутом).

Фото: John Locher / AP